31°
19 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

La capital salteña tendrá una nueva plaza en el Paseo Güemes desde el sábado

El evento contará con una recepción circense a cargo de Circo Aruna, la actuación de la Banda Municipal “25 de Mayo”, la presentación de música de “The Beatles” junto a la Orquesta Infanto Juvenil, dirigida por Carolina Pineda, y el show central de Estefanía Niewolski y Seba Gueleb.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 19:48
La Municipalidad de Salta invita a vecinos y vecinas a participar de la puesta en valor del Paseo Ex Palúdica, un espacio renovado que promueve la cultura, el arte y el encuentro. Tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a partir de las 18:30 hs.

El evento contará con una recepción circense a cargo de Circo Aruna, la actuación de la Banda Municipal “25 de Mayo”, la presentación de música de “The Beatles” junto a la Orquesta Infanto Juvenil, dirigida por Carolina Pineda, y el show central de Estefanía Niewolski y Seba Gueleb. La jornada concluirá con un cierre especial a las 21:00 hs.

Al respecto, Ariana Benavidez, coordinadora de Cultura Activa, expresó: “Estamos aquí en el Paseo Ex Palúdica, festejando la recuperación de un nuevo espacio público que nos abre la puerta para ofrecer diversas propuestas culturales y artísticas. Este sábado vamos a estar celebrándolo con shows en vivo, con la participación de nuestra querida banda 25 de Mayo, los chicos de la Orquesta Infanto Juvenil de la Provincia, a cargo de la directora Carolina Pineda, y una recepción circense. Realmente, una propuesta pensada para toda la familia.”

Propuestas artísticas libres y gratuita

En relación a la continuidad de actividades en el Paseo, agregó: “Con la llegada del buen clima vamos a ofrecer propuestas artísticas semanales, libres y gratuitas, con espectáculos en vivo para que toda la comunidad pueda disfrutar.”

Respecto a las obras y a la puesta a punto del predio, el coordinador del Área Centro, Pablo Sánchez, manifestó que “finalmente hemos logrado ganar una plaza para la ciudad, porque antes en este predio no existía como tal”, y agregó que “era un predio cerrado perteneciente a la ex Palúdica, había árboles en mal estado y autos abandonados”.

“Ahora la hemos convertido en una gran plaza de vinculación entre el Paseo Güemes y la Usina Cultura”, remarcó Sánchez quien detalló que “el predio ahora cuenta con veredas internas, sectores con adoquines recuperados de las calles, bancos y cestos papeleros, nuevas luminarias y parquización”.

El lugar cuenta con siete edificios, los cuales están siendo restaurados, principalmente deteniendo el deterioro para próximamente avanzar con propuesta gastronómicas y culturales.

