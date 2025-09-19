¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Salta se prepara para vivir la Olimpíada de Robótica: talento, innovación y futuro

Con entrada gratuita habrá espectáculos tecnológicos, demostraciones en vivo con robots que juegan al ping-pong, partidos de fútbol robótico y la modalidad “rescue line”.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 21:02
Este domingo, de 10 a 19, el Centro Cultural Dino Saluzzi abrirá sus puertas para la Olimpíada de Robótica Educativa. Con entrada libre y gratuita, el evento propone un Día del Estudiante diferente, donde la tecnología y la creatividad serán protagonistas.

El encuentro se desarrollará en avenida Independencia 910 y está pensado como una propuesta abierta a toda la comunidad, con espectáculos tecnológicos, demostraciones en vivo y la participación de equipos que llevan la bandera salteña a la competencia nacional.

Entre las atracciones, se destacan robots que juegan al ping-pong, partidos de fútbol robótico y la modalidad “rescue line”, donde las máquinas deben sortear obstáculos y resolver misiones de rescate.

Los asistentes también podrán interactuar con dispositivos equipados con cámaras de reconocimiento de imágenes, capaces de identificar objetos en tiempo real, una experiencia que combina ciencia aplicada con entretenimiento.

Durante la jornada, los equipos salteños que competirán en la World Robot Olympiad (WRO) Argentina -a realizarse en Misiones- presentarán los desafíos con los que se medirán en la instancia nacional.

El evento busca mostrar cómo la robótica educativa se consolida como motor de aprendizaje, inspiración y futuro para niños, jóvenes y adultos.
 

