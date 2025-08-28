Orgullo salteño: La Escuela Técnica Albert Einstein arrasó en la Copa Robótica Argentina 2025

La provincia de Salta volvió a destacarse en el mapa nacional de la innovación educativa. En la final de la Copa Robótica Argentina 2025, realizada en la ciudad de Neuquén, los dos equipos de la Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein” conquistaron el podio con un desempeño sobresaliente.

El grupo Fenrir-La 2, integrado por Daniel Maximiliano Flores Portal, Facundo Maximiliano Barrios Velázquez, Leslie del Milagro Skrivaneli y Bruno Ezequiel Ulloa Martínez, alcanzó el primer puesto en el ránking general. El logro fue posible gracias al trabajo coordinado con el profesor César Nicolás Simesen Marrupe, mentor del equipo del turno vespertino.

A su vez, el equipo Diodo 1N3138*, conformado por Damián Álvaro Arena, Rubén Daniel Tapia, Gerardo Esteban Tolaba y Benjamín Francisco Villagrán, logró el segundo lugar en los Play Off 2025, bajo la guía del profesor Arnaldo Zerpa.

Este doble triunfo no solo enaltece a la institución educativa, sino que también confirma a Salta como una de las provincias que lideran la formación en robótica, programación e inteligencia artificial, pilares de la Economía del Conocimiento.

La Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein” se convirtió así en símbolo del potencial que tienen los jóvenes salteños cuando cuentan con herramientas adecuadas de aprendizaje, docentes comprometidos y espacios de innovación.

Con este resultado, Salta suma un hito en la historia de la competencia nacional y abre el camino para que más estudiantes del norte argentino se preparen para los desafíos del futuro.