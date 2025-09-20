Campo Quijano busca recuperar su lugar como "capital de los estudiantes"

Este sábado, Campo Quijano volverá a ser escenario de un gran encuentro juvenil con la celebración del Día del Estudiante en la Plaza Martín Fierro, un evento gratuito que reunirá a jóvenes de todo el municipio en una tarde-noche cargada de música, diversión y energía festiva.

La cita será de 19 a 22 horas en la glorieta de la plaza, donde se presentarán en vivo Willy Campero, Cio Ríos y La Play Band, tres propuestas musicales que prometen darle ritmo y color a la jornada.

La elección de este espacio no es casual. La Plaza Martín Fierro avanza en un proceso de modernización que busca devolverle protagonismo como punto de encuentro social y cultural. Los trabajos incluyen la colocación de hormigón peinado, bancos más cómodos y un sistema de iluminación LED, que permitirá disfrutarla también de noche.

“Paso a paso seguimos transformando un lugar que es de todos. Queremos que la plaza sea un orgullo para nuestro pueblo, y qué mejor que celebrarlo con los estudiantes, que siempre fueron el alma de Quijano”, destacó el intendente Lino Fernando Yonar, impulsor de las obras y del evento.

Con esta celebración, la comuna busca recuperar la tradición de los grandes encuentros estudiantiles que históricamente distinguieron a la localidad, consolidando nuevamente a Quijano como la capital de la juventud en la región.