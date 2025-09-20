Así fue el choque de Colapinto que lo dejó eliminado de la clasificación

Poco antes de que terminara la Q1 del Gran Premio de Bakú, el piloto argentino Franco Colapinto despistó y golpeó su auto de Alpine contra uno de los muros. El pilarense venía muy bien, con grandes posibilidades de avanzar a la Q2, pero a falta de pocos segundos para el final de la primera tanda clasificatoria tuvo un incidente que decretó su eliminación.

El impacto ocurrió cuando corría por detrás de su compañero de escudería, Pierre Gasly, que se despistó metros delante pero sin llegar a impactar. Habrá que ver las causas de lo sucedido en los dos Alpine, que quedaron eliminados de la Q1. La primera hipótesis es que una ráfaga cruzó y desestabilizó a ambos autos. Gasly pudo entrar en la vía de escape sin dañar el auto. Colapinto, en cambio, al ver tapado el atajo y pasarse en la curva, impactó contra la pared. Otra posibilidad es que el argentino se haya distraído con el despiste de su compañero.