VIDEO. Sebastián Gutiérrez, el maestro pizero que le puso alma a la pizza más sabrosa de Salta

Detrás de cada pizza que llega a la mesa hay una historia que se amasa con tiempo, paciencia y mucha pasión. En Pizza Salta, esa historia tiene nombre y apellido: Sebastián Gutiérrez, maestro pizero y jefe de cocina, con más de dos décadas dedicadas a la gastronomía y un amor intacto por su oficio.

Todos los días, Sebastián llega a Pueyrredón 444, donde funciona su lugar de trabajo, con una premisa clara: dar lo mejor de sí para conquistar paladares. No importa si es lunes, fin de semana o feriado; la rutina comienza temprano, con hornos encendidos y una dedicación que se refleja en cada pizza que sale al salón.

“Arranqué más o menos a los 19 años, así que llevo más de 20 años trabajando en esto”, cuenta con sencillez. La pizza no fue una casualidad en su camino, sino una elección que lo acompañó a lo largo de su vida. “Me dediqué prácticamente toda mi vida a la gastronomía y, sobre todo, a la pizza”, resumió.

El Tribuno en la cocina: sabores que se respiran

El Tribuno ingresó a la cocina de Pizza Salta y el impacto fue inmediato. Entre el calor del horno y el ritmo constante del trabajo, se respiraba una combinación irresistible de aromas: quesos fundiéndose, salsas recién preparadas, hierbas frescas, albahaca intensa y el color vibrante de los tomates cherry, que terminaban de darle identidad a cada preparación. Un perfume envolvente que hacía, literalmente, que se haga agua la boca.

En ese escenario, Sebastián se movía con total naturalidad. Al ingresar, se lo pudo ver haciendo volar las masas, estirándolas en el aire con gran habilidad y precisión, como el gran profesional que es, marcando el pulso de la cocina.

El secreto está en el tiempo

Cuando se le pregunta cuál es el secreto que distingue a las pizzas de Pizza Salta, Sebastián no duda: “El secreto está en la masa”. En el local se trabaja con masa madre, que requiere un mínimo de 48 horas de reposo antes de ser utilizada.

“No es algo inmediato, hay mucho tiempo previo”, explica. Cada jornada se elaboran alrededor de 27 kilos de harina, distribuidos en tres amasados diarios, un proceso exigente que demanda constancia, atención y compromiso.

A eso se suma la elección de los ingredientes. “Todo tiene que estar equilibrado: la masa, la salsa y la mozzarella”, remarcó. La mozzarella, traída desde Buenos Aires, cumple un rol central. “La mozzarella es nuestro caballito de batalla. Ahí se nota la calidad”, aseguró.

Humildad, equipo y oficio

Aunque ocupa el rol de jefe de cocina, Sebastián es el primero en aclarar que nada se logra solo. “Acá se trabaja en equipo. Hay un grupo que todos los días la rema conmigo”, dijo, señalando a quienes lo acompañan jornada tras jornada.

“Ellos están detrás mío, aportan todo el tiempo y hacen que Pizza Salta siga creciendo y manteniéndose”, agregó, con un orgullo sereno y sin estridencias.

Las pizzas que más busca la gente

El fuerte del local son las pizzas con masa madre, aunque recientemente sumaron una pizza al molde, bien al estilo porteño, con abundante mozzarella y un toque propio de la casa. También se elaboran calzones, empanadas y variedades especiales, que completan la propuesta.

Entre las más esperadas se encuentra la Pizza Salta, una especialidad que se prepara cuando llegan champiñones frescos, un detalle que la vuelve distinta y muy buscada por los clientes habituales.

Aun así, Sebastián siempre vuelve a lo esencial. “La mozzarella es la base de todo. Siempre recomiendo empezar por esa, para probar bien la masa, la salsa y el queso”.

El premio que llegó sin buscarlo

Que Pizza Salta haya sido elegida como la mejor pizza de Salta fue una noticia inesperada. “El dueño entró a la cocina y nos dijo: ‘Chicos, ganamos’”, recordó Sebastián.

“Fue una sorpresa enorme y un orgullo muy grande, sobre todo para el equipo”, asegura. Lejos de agrandarse, lo toma como un impulso para seguir mejorando. “Todos los días tratamos de hacer lo mejor posible porque de esto vivimos”.

Una semana para celebrar

En este contexto, y con el reconocimiento fresco, el local se prepara para la Semana de la Pizza, que se celebrará del 3 al 9 de febrero, una fecha especial que encuentra a Pizza Salta en uno de sus mejores momentos.

El movimiento en la cocina se intensifica, pero la esencia no cambia. La receta sigue siendo la misma: trabajo, respeto por el producto y pasión por el oficio.

Más allá de los premios

Para Sebastián, el reconocimiento más valioso no siempre llega en forma de trofeo. “Cuando la gente deja reseñas y felicita al maestro pizero o al equipo, eso no tiene precio”, confesó.

También valora las críticas. “Nos ayudan a estar atentos. Sabemos que es una pizzería con nombre y hay que estar a la altura todos los días”, reconoció.

Desde Pueyrredón 444, Sebastián Gutiérrez sigue poniéndole alma a cada pizza y conquistando paladares salteños, una porción a la vez.