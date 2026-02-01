Un programa de radio de la UNSa salió a los barrios en vacaciones

La noticia es increíble: un programa de radio salió, en las vacaciones, a encontrarse con sus familias en el territorio donde habitan. "Se metieron en el barro", diría la jerga periodística, pero en este caso rogaban que no caiga la tormenta.

El programa “Educación sin más protocolos”, que se emite Radio Universidad Nacional de Salta, compartió el taller para padres “Acompañando a los primeros lectores y escritores”. Las conductoras del programa fueron las profesoras responsables: Rosa E. Guantay (del CISEN, UNSa) y Anahí Salva (ICSOH, UNSa). Hasta el día de hoy fueron 3 encuentros, de 50 minutos cada uno, que se realizaron en barrio Siglo XXI, del sudeste de Salta.

Todavía falta un encuentro.

La conductora y docente de Ciencias de la Educación, Rosita Guantay, dialogó con El Tribuno y dejó la invitación abierta para el cuarto y último encuentro que se realizará en el día y horario habitual: los miércoles, de 15 a 16. Las actividades cuentan con el auspicio del Club de Leones Salta Norte.

"Los invitamos a seguir compartiendo este taller para padres, una propuesta sencilla y amorosa para acompañar a los más chicos en sus primeros pasos lectores. Nos visitan mujeres de comedores y merenderos de Siglo XXI, La Paz, Lavalle, San Benito, Calchaquí y hasta de Floresta que es zona este. En el primer encuentro participaron mujeres de entre 16 y 60 años, unidas por un mismo deseo: ayudar a sus hijos e hijas en la aventura de leer y escribir", contó la profesora Rosita.

Este taller nace de una experiencia que veníamos desarrollando en Radio Universidad Nacional de Salta 93.9 y que hoy continúa su camino en los barrios de la ciudad de Salta".

Estas voces muestran realidades diversas y complejas. Por eso, el taller parte del reconocimiento de las memorias sociales, de los niños y niñas como sujetos activos de aprendizaje, y de las familias como primeros mediadores culturales.

"Me disculpan, pero yo tengo que agradecer al Club de Leones porque fue el principal promotor de la actividad. Ellos ofrecieron el taller en zona Sur ¿Qué hace el club? es un puente y eso, a nosotros, nos alivia muchas cosas, como ser en los recursos. Las universidades cada vez también estamos más desfinanciadas. Y si tenemos que ir con algún recurso de la universidad, directamente no iríamos", dijo Guantay.

¿Qué quiere decir un recurso? Es la parte previa, la organización, el convocar; ese es el puente fundamental del Club de Leones. Es una actividad donde todos ponen el cuerpo para que suceda.

Sobre lo que siente Guantay en la piel cuando trabaja con todas las mujeres, porque hay que decir sólo van las hacedoras y trabajadoras de merenderos y comedores solidarios del sudeste, con todas sus problemáticas, las realidades que golpean y se encuentran cara a cara con las comunicadoras. Y como siempre pasa, en medio de tanta tormenta, alegra un arco iris. Los encuentros fueron galas de colores.

"Cuando me preguntaron qué es lo que sentía en la piel. Me impactó el hecho de que ellas (las mujeres talleristas) van limpias, arregladas, maquilladas; como de gala. Y lo siento como que ir al taller, para ellas, es una cosa importante. Que los miércoles tienen una cita, eso es hermoso, porque me imagino que es lo más importante de la semana, especialmente porque hablamos de una zona donde donde no hay tantas propuestas. Eso por un lado", dijo Rosita y tomó coraje.

"Por otro lado, también me impacta mucho, es que a pesar de ese arreglo, también hay una pesadez, un algo que cargan muy duro que nosotros intuimos por cosas que van saliendo de las actividades vinculado con los consumos problemáticos de sustancias, los embarazos adolescentes, las escolaridades, los sueños, las historias de mucha lucha; luchas desde el piso. Y si tu piso es un pozo, estás luchando entonces por cosas muy importante. Hablamos de mujeres que van al taller en la tarde y que siguen luego con sus tareas que es cocinar para que la gente pase a buscar las viandas. Es muy duro, por eso buscamos que se fortalezcan, porque ellas tienen que ser sostenes para muchos otros niños en sus casas y en sus barrios. Entonces, llevar un recurso, un juego, que se pongan por un momento en el lugar de niña, poder jugar con ellas...", se emociona y se corta. "Es totalmente increíble. Sí, eso me da la impresión que eso las levanta, que les hace que el hombro se le ponga más para arriba y eso es muy bueno", concluye.

Si bien no lo admite, los talleristas tienen muchas ganas de que el taller continúe con sus actividades.

Algunas de sus palabras nos emocionan y nos interpelan:

“Quiero aprender para ayudar a mi nieto”

“Quiero ayudar a mi hijo que tiene autismo”

“Yo me quedé dos veces en primer grado y ahora quiero ayudar a mi hija”

“Me preocupa que mis hijos adolescentes no saben leer”

“Vengo a buscar herramientas para acompañar a mis hijos”

Descripción del taller:

Aprender a leer y escribir no es un proceso natural ni automático: es una construcción social, cultural e histórica que involucra múltiples dimensiones del desarrollo infantil. Lejos de iniciarse con la escolaridad formal, el recorrido hacia la alfabetización comienza en la primera infancia, en el seno de las prácticas cotidianas de lenguaje, en el contacto con textos, imágenes, conversaciones, y en los vínculos afectivos que las median.

El rol de las familias resulta insustituible; el acompañamiento afectivo, la disponibilidad de tiempo compartido, la escucha atenta y la creación de rutinas lectoras desde edades tempranas son condiciones clave para un desarrollo saludable y significativo del lenguaje escrito. Este acompañamiento no requiere conocimientos técnicos, sino sensibilidad, atención y herramientas prácticas que el taller busca brindar.

Por eso, el taller está diseñado para que madres, padres y cuidadores se reconozcan como agentes fundamentales de alfabetización en el hogar.

A través de cuatro encuentros independientes de 50 minutos cada uno, se propone generar un espacio participativo donde puedan adquirir conocimientos básicos, reflexionar sobre sus prácticas, compartir experiencias y, sobre todo, descubrir maneras lúdicas y amorosas de acompañar a sus hijos en el camino de la lectura y la escritura.

Los materiales que acompañan este proceso –el cuadernillo, las plantillas, los cuentos, juegos y propuestas gráficas– han sido cuidadosamente seleccionados y diseñados para:

Democratizar el acceso a herramientas de calidad.

Potenciar la creatividad y el juego como formas privilegiadas de aprendizaje.

Favorecer la continuidad del trabajo en el hogar con propuestas claras, accesibles y significativas.

En resumen, esta propuesta parte del reconocimiento de los niños como sujetos activos en el aprendizaje y de las familias como sus primeros mediadores culturales. El objetivo final es fortalecer las prácticas de lectura y escritura en contextos cotidianos, mediante un acompañamiento amoroso, informado y comprometido.

Objetivos de la propuesta

Brindar a las familias conocimientos fundamentales sobre el proceso de alfabetización inicial desde un enfoque actual, respetuoso y significativo.

Ofrecer recursos concretos para acompañar, desde el hogar, el desarrollo de la lectura y la escritura en niños de 3 a 6 años.

Fortalecer el vínculo afectivo entre adultos y niños a través de experiencias compartidas de lenguaje, juego y creación.





