El bar Bembé cumple tres años y lo festeja con música y tragos en Salta

El bar temático Bembé cumple tres años en Salta y lo festeja a lo grande en su sede de General Güemes 254, en pleno Paseo Güemes. Desde su apertura, en septiembre de 2022, este espacio se consolidó como uno de los puntos fuertes de la vida nocturna salteña con una propuesta distinta: un bar tiki que busca transportar a sus visitantes a otros lugares del mundo.

“Bembé nació en septiembre de 2022. Desde sus inicios conservamos la misma esencia que se vive hoy. Trabajamos para que sea un espacio que te transporte a otro lugar del mundo, por eso somos un bar tiki”, explicaron desde la gerencia.

El nombre del local tiene raíces africanas. “Bembé puede tener muchos significados, pero todos conducen a lo mismo: fiesta. Su origen está ligado a celebraciones donde se canta y se baila en honor a los orishas. Eso dio origen a nuestro célebre trago ‘Orisha’. Además, nuestro logo incorpora la flor Bese Saka, que representa abundancia”, detallaron.

La temática está pensada para generar un “estado de fiesta y relax” en un ambiente con aires de playa, ilustraciones coloridas y una carta de coctelería que destaca por sus tragos tiki preparados por bartenders de la casa.

En la carta gastronómica se pueden encontrar pizzas al horno de barro, hamburguesas con vacío desmechado y opciones vegetarianas.

El bar funciona como punto de encuentro para cumpleaños, reuniones de amigos y after office. “Cuando las temperaturas empiezan a subir realizamos nuestro After Office: venís con tus compañeros de trabajo y las papas las invita Bembé. También damos grandes beneficios para cumpleañeros: a partir de cuatro personas ya hay regalos”, señalaron.

Más de 10 colaboradores —mozos, bacheros, personal de limpieza, bartenders y recepcionistas— forman parte del equipo. “Quienes ya no trabajan aquí vuelven y se sienten como en casa. Es el espíritu de Bembé: trabajo en equipo y armonía. En esta semana de aniversario volvieron bartenders creadores de muchos de nuestros tragos para brindar nuevamente su talento”, contaron.

El festejo se extiendió durante todo el fin de semana. Hay sorteo de 100 cervezas Corona, sorteo de 100 tragos tiki, DJs y shows en vivo, y un viaje temático sin salir de Salta: este domingo Brasil, con dress code blanco para vivir la experiencia al máximo.

El bar abre todos los días de 18 a 4, en General Güemes 254 (Paseo Güemes) y se pueden hacer reservas a través de Instagram

“Bembé es sinónimo de fiesta y abundancia. Queremos que la gente viva la mejor experiencia del año”, cerraron los responsables.