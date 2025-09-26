El futuro de la movilidad llega a Salta con el nuevo Chevrolet Spark 

Este domingo 28 de septiembre, de 10 a 22 hs, el El Punto Shopping, en Av. Finca Yerba Buena Km 12.1, San Lorenzo Chico, se convertirá en el epicentro de la innovación automotriz.

Dycar Chevrolet invita a los salteños a vivir una experiencia única: una Jornada de Test Drive, que permitirá disfrutar de los últimos modelos de la marca.

El gran protagonista será el Spark 100 % eléctrico, símbolo de la nueva movilidad urbana: silencioso, ágil, cero emisiones y con la tecnología que marcará el camino del futuro.

Quienes asistan podrán conducirlo y descubrir la sensación de manejar un auto totalmente eléctrico, algo inédito en la región.

Una gama completa para todos los estilos

Además del Spark, los visitantes podrán apreciar los vehículos más destacados de Chevrolet:

• Silverado: la pick-up insignia de la marca, robusta y lista para el trabajo y la aventura.

• S10: potencia, capacidad y tecnología para el trabajo y la aventura.

• Tracker: la SUV más elegida de su segmento, con tecnología y seguridad de última generación.

• Onix: el sedán que redefine el estándar de conectividad y eficiencia.

Los asesores de Dycar estarán presentes para guiar a los interesados y responder todas sus consultas sobre prestaciones, planes de financiación y disponibilidad.

Un domingo lleno de atractivos

La Jornada de Test Drive coincidirá con un evento muy especial: el Gentleman’s Drive, un tradicional encuentro internacional en el que dueños de autos clásicos, vestidos de traje, recorren la ciudad y culminan su trayecto en El Punto. El cruce entre el glamour de los autos de época y la innovación de los nuevos Chevrolet promete convertirse en un espectáculo imperdible para toda la familia.

Una experiencia segura y con cupos limitados

Para participar de los test drives, los interesados deberán presentar carnet de conducir vigente.

Por cuestiones de seguridad, los cupos son limitados y estarán sujetos a disponibilidad horaria el día del evento.

El objetivo es que cada prueba se realice en condiciones controladas, con el acompañamiento de los asesores de Dycar y respetando las normas de seguridad vial.

Una invitación a probar el futuro hoy

“Queremos que los salteños puedan sentir lo que significa manejar un auto eléctrico y conocer la evolución de nuestra gama. Por eso pensamos esta jornada como una experiencia cercana, abierta y segura”, destacó el equipo de Dycar Chevrolet.

