Leiva Joyas vuelve a Salta con el Leiva Tour

Del martes 30 de septiembre al sábado 4 de octubre, la ciudad de Salta será sede de una nueva edición de Leiva Tour que recorre distintos puntos del país ofreciendo un servicio de tasación gratuita.

Durante cinco días consecutivos, el equipo de expertos de Leiva Joyas estará disponible de 10 a 20 hs en el Hotel Brizo (25 de Mayo 230), brindando atención personalizada y profesional a todos los que deseen conocer el valor real de sus piezas.

La iniciativa está pensada para quienes tienen joyas, relojes, antigüedades, brillantes y objetos de valor que han estado guardados durante años y quieren saber su precio actual, sin necesidad de viajar hasta Buenos Aires.

El Leiva Tour es reconocido por ofrecer un espacio seguro y privado, donde cada cliente puede realizar sus consultas con la certeza de recibir información profesional. Las tasaciones se cotizan a precio internacionales, con la posibilidad de recibir el pago en el acto, ya sea en efectivo o por transferencia bancaria (pesos o dólares).

Para participar, los interesados pueden solicitar un turno a través del sitio web de Leiva Joyas o por WhatsApp, donde recibirán asesoramiento directo y respuestas a todas sus consultas.

Además de ofrecer su clásico servicio de tasaciones, el Leiva Tour también da la posibilidad a quienes buscan invertir en metales preciosos. Los interesados podrán adquirir lingotes de oro (ya sea de Leiva Joyas o Boca Juniors) desde el shop online y retirarlos gratuitamente por el Hotel Brizo Salta.

La experiencia del Leiva Tour en más de 3 años y su recorrido por las principales ciudades del país, ha sido altamente valorada por la calidad de atención y la transparencia del servicio. Ahora, Salta se suma a este recorrido que incluye la posibilidad de tasar, vender o invertir en el mismo lugar, con la garantía y el respaldo de una empresa líder en el sector.

Con esta iniciativa, Leiva Joyas reafirma su compromiso de acercar sus servicios a todas las provincias argentinas, llevando la experiencia de tasación y venta de joyas y metales preciosos a cada rincón del país.

Para quienes deseen conocer el valor real de sus objetos y tomar decisiones informadas, el Leiva Tour en Salta representa una oportunidad única. Porque cada uno cada decisión financiera debe tomarse con seguridad y confianza.





