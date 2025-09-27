UCASAL dice presente en la ExpoFuturo 2025, guiando el futuro académico de miles de estudiantes 

Con el objetivo de acompañar a los jóvenes en un momento clave de su vida, UCASAL participó de la Expofuturo 2025, la muestra educativa más importante de la provincia, que reunió durante cuatro días a miles de estudiantes de los últimos años del secundario y de instituciones de Educación para Jóvenes y Adultos.

Las distintas Facultades y Escuelas Universitarias de UCASAL se hicieron presentes con stands informativos, donde compartieron con los asistentes material, juegos y actividades, además de toda la información sobre las carreras y planes de estudio que ofrece la universidad.

En el acto de apertura, la Mg. Constanza Diedrich, Vicerrectora Académica de UCASAL, destacó la responsabilidad que implica la formación profesional en el futuro de la comunidad: “Con nuestro actuar profesional nosotros contribuimos al desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro país”, afirmó.

Posteriormente, la Vicerrectora subrayó el valor de la propuesta institucional: “En los stands de UCASAL se van a encontrar con distintos puestos donde las unidades académicas, facultades y escuelas, les van a facilitar información acerca de las diferentes carreras de la universidad. Van a poder preguntar, sacarse dudas, aspectos importantes en la elección del futuro de cada uno”.

UCASAL presentó su modelo educativo basado en el desarrollo de competencias y el uso de tecnologías aplicadas a la educación, que combina modalidades presenciales y virtuales en una propuesta híbrida. A ello se suman una amplia oferta de actividades extracurriculares, deportes, talleres e idiomas, que enriquecen la formación integral de los estudiantes.

De esta manera, la universidad reafirma su compromiso de abrir caminos y acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de su futuro académico y profesional.

