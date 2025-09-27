Clima en Salta: cómo estará el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la Capital y alrededores un inicio de jornada fresco, con mínima de 8 °C y una tarde templada que alcanzará entre 24 y 26 °C, algo por debajo de los 28 °C registrados el viernes. El cielo se mantendrá mayormente despejado y habrá buenas condiciones para actividades al aire libre, aunque con viento del sector sur en horas de la mañana.

Según explicó el meteorólogo Edgardo Escobar, en algunos sectores ya se percibe viento debido a un frente frío que está ingresando a la región. “Este pulso de aire frío va a generar un leve descenso en las temperaturas máximas con respecto al día de ayer: ayer la máxima llegó a 28 y hoy se estima una máxima entre 24 y 26 grados”, detalló.

En este contexto, rige un alerta amarillo por vientos del sector sur en varias zonas de la provincia para la mañana de este sábado, con vigencia de 6 a 12 horas. En Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, así como en la zona montañosa de Cafayate, se esperan vientos del sur con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h. En Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera las ráfagas pueden ser aún más intensas, alcanzando localmente los 90 km/h.

Las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre en momentos de mayor intensidad, mantenerse informado por fuentes oficiales y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Con este panorama, la jornada del sábado combinará temperaturas agradables y sol, pero con precaución por el viento en la mañana, especialmente en el sur y oeste de la provincia.