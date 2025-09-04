Esta es la Boleta Única Papel que te encontrarás en las elecciones del 26 de octubre en Salta

Ya se conoció el diseño oficial de la Boleta Única Papel (BUP) con la que se encontrarán los salteños cuando concurran a votar en las próximas elecciones del 26 de octubre, cuando Salta elija a tres senadores y tres diputados nacionales entre nueve agrupaciones políticas.

Frente de la Boleta Única Papel (BUP).

Dorso de la Boleta Única Papel (BUP).

Cómo es el nuevo sistema de votación

Por primera vez desde 1983, la Argentina modificará su mecanismo electoral con la implementación de la Boleta Única Papel (BUP). En Salta, este cambio marcará el debut en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, donde estarán en juego tres bancas en el Senado y tres en Diputados.

El secretario electoral del Juzgado Federal N°1, Juan Pablo Acosta Sabatini, explicó que cada elector recibirá una boleta oficial con todas las listas, que incluirá los nombres y fotos de los dos primeros candidatos a senadores y diputados de cada partido. Con una lapicera negra provista en la mesa de votación, el ciudadano deberá marcar la opción de su preferencia detrás de un biombo.

Una vez doblada, la boleta se deposita directamente en la urna, sin sobre. “Lo más importante es que toda la oferta electoral estará en una sola boleta, idéntica en todas las mesas, lo que elimina problemas como el faltante de boletas y refuerza la transparencia”, destacó Acosta Sabatini.

Qué se vota

En el país se renovarán 24 senadores y 127 diputados nacionales. Cada provincia elegirá tres senadores: dos corresponderán al partido más votado y uno al segundo. En el caso de los diputados, la distribución se realizará con el sistema proporcional D’Hondt.

En Salta, los ciudadanos deberán optar entre nueve listas que competirán por las tres bancas en la Cámara alta y tres de las siete bancas que la provincia posee en la Cámara de Diputados.

Procedimiento paso a paso

Identificación: el votante se presenta con DNI en el recinto asignado. Entrega de la boleta: la autoridad de mesa entrega la boleta única firmada y la lapicera oficial. Elección detrás del biombo: el ciudadano marca su opción en las categorías disponibles. Depósito en la urna: la boleta se dobla, se entrega la lapicera y se deposita el voto.

Votos válidos e inválidos

Un voto será nulo si se marcan dos listas en la misma categoría, si la boleta está adulterada o contiene inscripciones extrañas. También se puede optar por votar en blanco una categoría y que la otra sea válida.