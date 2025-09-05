PUBLICIDAD

Salta

Clima en Salta: ¿cuándo vuelve el calor a la ciudad?

El lunes los salteños experimentarán el ingreso de aire cálido y una mejora paulatina en las condiciones climáticas.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 18:21
Foto: Javier Rueda
El clima en Salta mostrará una paulatina recuperación de las temperaturas en los próximos días, con jornadas soleadas y un marcado ingreso de aire cálido desde el lunes, según adelantó a El Tribuno el meteorólogo Edgardo Escobar.

El pronóstico día por día

  • Sábado: mínima de 3°C y máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado.

  • Domingo: mínima de 3°C y máxima de 18°C, también con nubosidad parcial.

  • Lunes: se espera el ingreso de aire cálido, con cielo despejado y temperaturas entre 5°C y 27°C.

  • Martes: continuará el buen tiempo, despejado, con mínima de 5°C y máxima de 25°C.

  • Miércoles: otra jornada soleada, con mínima de 7°C y máxima de 28°C.

  • Jueves: se prevé cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 7°C y 21°C.

  • Viernes: cielo despejado, mínima de 5°C y máxima de 22°C.

Una mejora sostenida

Escobar destacó que, a diferencia del brusco descenso térmico que se vivió el jueveso, “en un pronóstico por dos semanas no se observa una baja marcada en la temperatura”.

