Sáenz reclamó a Nación por las obras paralizadas en la ruta 40

El gobernador Gustavo Sáenz volvió a reclamar a la Nación por la falta de avances en la ruta nacional 40, en el tramo que une Molinos con Seclantás. El mandatario provincial señaló que la obra, considerada clave para los productores y el turismo de la zona, se encuentra paralizada pese a los compromisos asumidos en 2024.

“En junio del año pasado firmamos un convenio con Nación, donde se hacía cargo de esta obra y de otras más y lamentablemente no lo hizo”, expresó Sáenz en un video que compartió en su cuenta de Instagram. En su mensaje, sostuvo que no bajará los brazos hasta que se cumpla “la palabra empeñada”.

El gobernador instó además a los legisladores nacionales por Salta a reclamar de manera conjunta la continuidad de los trabajos.

Compromisos asumidos en abril

Cabe recordar que en abril de este año autoridades de Vialidad Nacional habían confirmado la reactivación de varias obras viales en Salta, entre ellas los dos tramos de la ruta 40 (Payogasta-Palermo y Molinos-Seclantás), el puente de Vaqueros y segmentos de la ruta nacional 51. Sin embargo, a la fecha, los trabajos en los Valles Calchaquíes no se concretaron.