Milagro 2025: la novena también en las redes

La cuenta regresiva hacia las festividades del Señor y Virgen del Milagro ya comenzó. El Arzobispado de Salta confirmó el cronograma de la novena 2025, que se desarrollará entre el 6 y el 14 de septiembre, bajo el lema “Camino del Encuentro y la Esperanza”.

Durante esos días, los fieles podrán participar del rezo de la novena a las 15.30, seguido de las misas con novena en distintos horarios: 17, 19, 20.30 y 22.

Con el objetivo de acercar las celebraciones a toda la comunidad, se dispuso la transmisión en vivo a través de las cuentas oficiales de Facebook Catedral Salta y Arzobispado de Salta, así como en el canal de YouTube de la Universidad Católica de Salta (UCASal).

El Milagro es considerado el acontecimiento religioso más convocante del norte argentino y moviliza cada año a cientos de miles de peregrinos de distintos puntos del país, que llegan a la capital salteña para renovar su fe y acompañar a los Santos Patronos.

Las actividades de la novena forman parte de la preparación espiritual previa a la procesión de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, que se llevará a cabo el 15 de septiembre, día central de las festividades.