PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
6 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

#MilagroParaElMundo2025
Supermercados
A favor de Hamas
Geología
Rugby Championship 2025
Filicidio en Uruguay
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo2025
Decomiso de carne
#MilagroParaElMundo2025
Supermercados
A favor de Hamas
Geología
Rugby Championship 2025
Filicidio en Uruguay
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo2025
Decomiso de carne

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Milagro 2025: la novena también en las redes

Del 6 al 14 de septiembre se rezará la tradicional novena en honor al Señor y Virgen del Milagro. Habrá transmisión en vivo de todas las celebraciones a través de las redes oficiales de la Catedral, el Arzobispado y la Ucasal.
Sabado, 06 de septiembre de 2025 09:11
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La cuenta regresiva hacia las festividades del Señor y Virgen del Milagro ya comenzó. El Arzobispado de Salta confirmó el cronograma de la novena 2025, que se desarrollará entre el 6 y el 14 de septiembre, bajo el lema “Camino del Encuentro y la Esperanza”.

Durante esos días, los fieles podrán participar del rezo de la novena a las 15.30, seguido de las misas con novena en distintos horarios: 17, 19, 20.30 y 22.

Con el objetivo de acercar las celebraciones a toda la comunidad, se dispuso la transmisión en vivo a través de las cuentas oficiales de Facebook Catedral Salta y Arzobispado de Salta, así como en el canal de YouTube de la Universidad Católica de Salta (UCASal).

El Milagro es considerado el acontecimiento religioso más convocante del norte argentino y moviliza cada año a cientos de miles de peregrinos de distintos puntos del país, que llegan a la capital salteña para renovar su fe y acompañar a los Santos Patronos.

Las actividades de la novena forman parte de la preparación espiritual previa a la procesión de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, que se llevará a cabo el 15 de septiembre, día central de las festividades.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD