Milagro 2025: los peregrinos de los Valles Calchaquíes, traen su devoción y fe

La fe volvió a sentirse con fuerza en los Valles Calchaquíes. Este lunes, los peregrinos de Angastaco arribaron a San Carlos, en un ingreso cargado de emoción, cantos y saltos que conmovieron a vecinos y fieles que los recibieron con aplausos y muestras de afecto.

El grupo, que recorre varios kilómetros a pie impulsado por la devoción al Señor y la Virgen del Milagro, realizará en San Carlos su primer descanso, donde podrán recuperar fuerzas y preparar el corazón para el tramo que se viene.

Camino hacia la Catedral

Mañana, los caminantes retomarán su marcha y se unirán a otros peregrinos del Valle Calchaquí, en una caravana de fe que se dirige hacia la Catedral Basílica de Salta, donde cada 15 de septiembre miles de devotos se congregan para renovar promesas y agradecer milagros.

La llegada de los fieles de Angastaco a San Carlos es uno de los momentos más significativos del calendario de peregrinaciones, ya que simboliza la unidad de los pueblos vallistos en torno a la celebración religiosa más importante de la provincia.

Una expresión de fe compartida

Entre lágrimas, sonrisas y canciones, los peregrinos destacaron la importancia de caminar juntos y la alegría de ser recibidos con tanto cariño. “Es un esfuerzo enorme, pero la fe nos da fuerzas para seguir”, expresó uno de los caminantes al llegar a la plaza central de San Carlos.

El recorrido continuará en los próximos días con la esperanza puesta en llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro, en la ciudad de Salta, para vivir nuevamente el encuentro más esperado del calendario religioso salteño.