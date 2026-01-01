Hannah es la primera bebé del 2026 nacida en el Hospital Público Materno Infantil

La pequeña nació a la 01:35 horas con un peso de 3,210 kg. Su mamá fue asistida mediante un parto vaginal humanizado que incluyó aromaterapia y ejercicios de posicionamiento, acompañada por un equipo multidisciplinario de guardia.

El Hospital Público Materno Infantil informa que el primer nacimiento del año 2026 en la institución. Se trata de Hannah, quien llegó al mundo a la 01:35 de la madrugada, registrando un peso de 3,210 kilogramos y una talla de 48,5 centímetros.

La madre, Florencia, de 26 años, ingresó al nosocomio cursando la semana 40 de gestación a las 21:36 horas del 31 de diciembre, acompañada por su pareja, Víctor.

Tras su admisión por la emergencia perinatológica, fueron trasladados a la Unidad de Trabajo de Parto, Puerperio y Recuperación (UTPR) para transitar el proceso.

Desde el equipo médico se destaca que el nacimiento se produjo a través de un parto vaginal, facilitado por la implementación de ejercicios de Óptimas Posiciones Fetales y técnicas de aromaterapia, lo que permitió a Florencia dar a luz a su primera hija en un entorno cuidado y respetuoso.

El procedimiento fue asistido por el equipo de guardia encabezado por el Dr. Esteban López Cuesta. La atención obstétrica y tocoginecológica estuvo a cargo de las médicas residentes Emilia Finetti y Antonella Altamirano, junto a la licenciada en obstetricia Abigail Wayar y la residente Sol Gorostizu.

La recepción de la recién nacida fue realizada por la neonatóloga Maricel Lajad, la enfermera Magalí Morales y la identificadora Victorina Cusi.

Tanto la madre como la bebé se encuentran en perfecto estado de salud.