20°
11 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Dengue: refuerzan la prevención por las lluvias

No hay casos confirmados, pero sigue la vigilancia sanitaria.
Domingo, 11 de enero de 2026 01:54
Con la llegada de la temporada de lluvias, el Ministerio de Salud Pública reforzó el llamado a la población para extremar las medidas de prevención contra el mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. La cartera sanitaria advirtió que el aumento de las precipitaciones favorece la formación de criaderos tanto en el interior de las viviendas como en patios, balcones, jardines y espacios aledaños, por lo que el rol de cada vecino resulta clave para cortar el ciclo de reproducción del insecto.

El Aedes aegypti necesita pequeñas acumulaciones de agua limpia para depositar sus huevos. Cualquier recipiente, incluso una tapita de botella, puede transformarse en un foco de cría. Por ese motivo, se insistió en la importancia de eliminar o sanear todos los objetos que puedan juntar agua, tapar tanques y cisternas, colocar boca abajo baldes, latas y botellas, cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de animales, y colocar arena en los portamacetas para absorber la humedad. También se recomendó limpiar canaletas, rejillas y desagües de aires acondicionados, así como colocar telas mosquiteras en las ventilaciones de pozos ciegos.

Medidas de prevención

Además de evitar los criaderos, las autoridades recordaron las medidas para prevenir las picaduras: usar ropa de mangas largas y pantalones, aplicar repelente siguiendo las indicaciones del envase, proteger cunas y coches con tul, utilizar espirales o tabletas repelentes en los ambientes y colocar mosquiteros en puertas y ventanas. En el caso del zika, se remarcó también la importancia del uso de preservativo en todas las relaciones sexuales, ya que el virus puede transmitirse por esa vía.

En cuanto a la situación epidemiológica, desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026 no se confirmaron casos de dengue en la provincia. Hasta el momento se notificaron 292 pacientes con síntomas compatibles, de los cuales 267 fueron descartados mediante estudios de laboratorio y 23 continúan en investigación. El 81,2% de los casos sospechosos se concentra en cuatro departamentos: San Martín, con 70 notificaciones (24%); Orán, con 69 (23,6%); Capital, con 68 (23,3%); y Anta, con 30 (10,3%).

 

