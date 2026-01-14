Asistencia alimentaria y educativa en el verano

El programa Refuerzo Estival funciona en 40 escuelas del Norte provincial y brinda un espacio a 13 mil chicos con asistencia nutricional y actividades pedagógicas, recreativas, deportivas y preventivas, durante el receso escolar de verano.

De este modo, el Ministerio de Educación y Cultura pone en funcionamiento el Programa Refuerzo Estival, una política pública sostenida y orientada a garantizar el derecho a la alimentación, la contención social y la continuidad de los procesos pedagógicos en contextos de mayor vulnerabilidad.

La propuesta alcanza a alrededor de 13.000 beneficiarios y funciona en 40 escuelas que se fueron habilitando de manera progresiva en los departamentos de Orán, Rivadavia y General San Martín, consolidando una presencia activa del Estado Provincial durante el receso escolar.

Contextos vulnerables

Entre los meses de enero y febrero, la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, en articulación con el Plan Provincial de Nutrición y Educación Alimentaria —actualmente dependiente de la Secretaría Institucional y de Administración—, desarrolla la propuesta a través de la apertura de los comedores escolares, ofreciendo espacios de cuidado que incluyen refuerzo alimentario y la implementación de talleres de huertas.

Asimismo, en el marco del Programa Provincial de Prevención de la Violencia en las Escuelas, se llevan adelante diversas actividades pedagógicas, recreativas, deportivas y de promoción del cuidado de la salud, orientadas al fortalecimiento de las trayectorias educativas mediante el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, y diseñadas en función de las realidades territoriales y las necesidades específicas de cada comunidad.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia de Salta reafirma su compromiso con la igualdad de derechos y la promoción de la equidad educativa, a través de políticas públicas que garantizan el acceso a la alimentación, el acompañamiento pedagógico y la contención socioeducativa, promoviendo el bienestar y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad.