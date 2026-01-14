Carnes: China fijó las reglas del cupo

Tras una breve negociación bilateral, la Argentina y China definieron cómo operará el aumento de las exportaciones de carne vacuna al mercado asiático, uno de los destinos con mayor peso y potencial para el sector cárnico nacional. El acuerdo establece el mecanismo de administración de la cuota anual fijada en 511.000 toneladas.

Según se resolvió, será el propio gobierno chino el encargado de controlar el cumplimiento del cupo, sin una distribución previa desde la Argentina. Así lo confirmó la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, al señalar que "la cuota argentina la van a manejar las autoridades chinas".

El punto central del sistema es que, una vez alcanzadas las 511.000 toneladas, se activará automáticamente el arancel adicional dispuesto por Pekín. La Aduana china aplicará un esquema de "cuenta corriente", en el que se irán computando los embarques que ingresen desde cada país proveedor. En ese marco, la Argentina solicitó que China publique mensualmente el avance del uso del cupo para dar previsibilidad a los exportadores.

Las medidas se enmarcan en las salvaguardias que China aplicó el 31 de diciembre de 2025 sobre la carne vacuna importada, con cuotas por país y una sobretasa del 55%, vigentes desde el 2 de enero. Para la Argentina, el cupo seguirá tributando el arancel actual del 12,5%, pero todo volumen excedente quedará alcanzado por la alícuota más alta. El cupo crecerá un 2% anual hasta 2029.