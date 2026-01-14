Cerraron mil pymes en Salta por la retracción del consumo

El cierre de alrededor de mil pequeñas y medianas empresas en Salta refleja el impacto local de la retracción del consumo y aumento sostenido de los costos. El dato fue proporcionado por Gustavo Acuña, secretario de la Cámara Pyme de Salta, quien describió un escenario de ventas en baja, presión impositiva y dificultades crecientes para sostener la actividad formal.

"Estamos cerca de las mil pymes que han bajado la persiana", afirmó ayer Acuña en una entrevista con Radio Salta, al señalar que la provincia absorbió aproximadamente el 12% de los cierres registrados a nivel nacional. Según explicó, muchas de esas empresas debieron despedir personal, mientras que otras optaron por abandonar la formalidad como mecanismo de supervivencia.

Impacto directo

De acuerdo con el dirigente empresario, el deterioro del consumo se combina con un aumento permanente de los costos fijos. Las subas en tarifas de servicios públicos, impuestos nacionales, provinciales y municipales y alquileres conforman, según describió, una "tormenta perfecta" para las pymes.

"Las estadísticas suelen ser promedios, pero cuando se analiza empresa por empresa el problema es mucho más profundo", advirtió. En ese contexto, señaló que en numerosos casos las ventas mensuales no alcanzan a cubrir los costos básicos de funcionamiento.

Indicó que la caída de las ventas atraviesa a la mayoría de los rubros en Salta, incluso aquellos con mayor estacionalidad. "En Navidad, Año Nuevo o Reyes se vende un poco más, pero no alcanza para compensar dos años muy malos como fueron 2024 y 2025", sostuvo.

Frente a este escenario, las pymes recurren a promociones permanentes, descuentos y acuerdos con el Estado provincial y municipal para incentivar el consumo. Según explicó, estas herramientas permiten sostener parcialmente la actividad, pero no generan una recuperación estructural.

Cierres definitivos

La crisis también se refleja en la discontinuidad de negocios con larga trayectoria. Acuña señaló que muchos empresarios con décadas de actividad optaron por cerrar definitivamente. "Hay comerciantes con 20 o 30 años de trabajo que ya no quieren volver a invertir, y muchas veces los hijos no continúan el negocio familiar", explicó.

Otros comerciantes venden maquinaria y stock, cambian de rubro o intentan sostenerse mediante ventas por redes sociales, comercio electrónico o participación en ferias barriales y municipales. Según Acuña, estas alternativas funcionan, en la mayoría de los casos, como economías de subsistencia. "Ayudan a mantenerse, pero no sacan del problema", indicó.

Caída del salario

El escenario descripto por el sector pyme se vincula directamente con la evolución del poder adquisitivo. Un reciente estudio del economista Nadin Argañaraz, elaborado a partir de datos de ANSES, INDEC y el Banco Central, mostró que en 2025 ningún sector de trabajadores logró recuperar el nivel de ingresos reales de noviembre de 2023.

Los empleados públicos nacionales fueron los más afectados, con una pérdida salarial real superior al 30% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. Durante 2024 la caída fue del 27%, y en 2025 se profundizó hasta alcanzar un recorte del 33,5%.

En el sector privado registrado, los salarios cayeron un 1,5% en 2025, tras haber descendido 6,1% en 2024.

Las jubilaciones, en tanto, continuaron perdiendo poder adquisitivo, especialmente las mínimas con bono congelado desde marzo de 2024. En contraste, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cerraron 2025 con un poder adquisitivo 67,2% superior al de 2023, convirtiéndose en el único grupo con mejora real en el período.

Datos de CAME

En el plano nacional, el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó que en diciembre de 2025 las ventas minoristas pyme cayeron 5,2% interanual a precios constantes. En la comparación desestacionalizada con noviembre se registró un aumento del 5,2%.

El índice anual cerró 2025 con una variación positiva acumulada del 2,5%, aunque con fuertes diferencias sectoriales. Seis de los siete rubros relevados terminaron diciembre en baja, con caídas más pronunciadas en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). El único rubro con variación positiva fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una suba del 0,8%.

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 55% señaló una situación similar a la del año anterior, mientras que el 27,6% indicó un empeoramiento.