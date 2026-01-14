Edesa junto al programa Constructoras durante 2025

Edesa acompañó durante 2025 el desarrollo de dos ediciones del curso de Instalaciones Eléctricas I, realizadas en la ciudad Capital , en el marco del programa Constructoras. Esta es una iniciativa orientada a promover la inclusión, la formación en oficios y el desarrollo laboral de mujeres y personas LGBTIQ+.

A lo largo de ambas ediciones, más de 45 mujeres accedieron a instancias de capacitación en electricidad domiciliaria, fortaleciendo sus conocimientos técnicos y ampliando sus oportunidades de inserción laboral en un sector históricamente masculinizado.

Esta propuesta forma parte del Programa de Oficios de Edesa, a través del cual la empresa impulsa acciones de formación técnica que contribuyen al desarrollo personal, la empleabilidad y la inclusión laboral en las comunidades donde opera.

Desde Edesa destacaron que "estos espacios de formación representan una herramienta concreta para ampliar derechos, generar autonomía y acompañar a más personas en la construcción de proyectos laborales sostenibles".

El programa Constructoras se desarrolla en articulación con la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario y la Universidad Provincial de la Administración Pública, Tecnología y Oficios (Upateco), reafirmando el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar oportunidades y transformar realidades.