Partos gemelares y trigemelares en 2025

Durante el 2025, el Centro Obstétrico del Hospital Público Materno Infantil asistió 4950 partos, en los que se produjeron 5041 nacimientos, con una proporción multípara que incluyó 85 partos gemelares.

Del total de alumbramientos registrados, el 59,86% correspondió a partos vaginales, mientras que el 40,14% fueron cesáreas, todas realizadas bajo indicación médica, priorizando la salud de la persona gestante y del recién nacido. En cuanto al sexo de los neonatos, el 51% fueron varones y el 49% mujeres.

Luego de ocho años sin registrarse partos trigemelares, el nosocomio asistió en 2025 tres nacimientos de este tipo, todos de alta complejidad y que requirieron un trabajo interdisciplinario intensivo por parte del equipo de salud.

Es poco frecuente

Este tipo de gestación es poco frecuente y se presenta aproximadamente en 1 de cada 6.400 gestaciones; uno de los casos atendidos fue aún más atípico, ya que se trató de un embarazo monocorial triamniótico, en el que las tres bebés compartían una misma placenta, una condición excepcional que ocurre en 1 de cada un millón de casos.

Cada nacimiento implica la intervención de un equipo multidisciplinario capacitado, integrado por tocoginecólogos, neonatólogos, licenciadas en obstetricia, enfermeras perinatales, anestesiólogos, intensivistas, clínicos, instrumentadores quirúrgicos, técnicos, bioquímicos y personal de apoyo, lo que garantiza una atención integral, segura y humanizada durante todo el proceso de trabajo de parto, parto y recuperación.

La institución trabaja bajo las premisas de una maternidad segura y centrada en la familia, fomentando prácticas como el contacto piel a piel inmediato, la lactancia materna exclusiva, el acompañamiento continuo, la información clara y la contención emocional de la persona gestante y su entorno cercano.

El nosocomio cuenta con 9 Unidades de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación (UTPR), diseñadas para que las mujeres transiten este proceso en un entorno cálido, respetado y seguro. Además, el Centro Obstétrico dispone de dos salas de inducción, con capacidad para cuatro personas gestantes.

