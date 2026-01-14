Renovarán la avenida Discépolo

El intendente Emiliano Durand anunció la renovación integral de la avenida Discépolo, una arteria estratégica para la zona sudeste de la ciudad, durante un encuentro con más de 200 mujeres en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Benito. La obra apunta a transformar este eje vial en un corredor urbano más seguro, ordenado y accesible, mejorando la conectividad entre distintos barrios y la calidad de vida de quienes la transitan a diario.

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre la rotonda del canal Yrigoyen y el vertedero San Javier, e incluirán la refacción de la calzada, la instalación de nuevas luminarias, señalización, arbolado y tareas de parquización. El proyecto prevé además la construcción de dársenas con paradores de colectivos, lo que permitirá optimizar el transporte público y brindar mayor seguridad a los usuarios.

En el sector del vertedero se incorporarán cortinas forestales y se avanzará con la creación del Parque de la Integración, un espacio cerrado sobre la ribera del río Arias que contará con caminería, juegos e iluminación, pensado como un nuevo ámbito de recreación y encuentro para los vecinos. La intervención contempla también la instalación de dos pasarelas peatonales sobre el canal de la avenida Yrigoyen y la conexión de Discépolo con el paseo ubicado en el extremo sur del canal recientemente renovado, integrando espacios públicos y mejorando la circulación peatonal en toda la zona, acompañada por un plan de forestación.