Coordinan trabajos para seguridad en rutas este verano

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, mantuvo una reunión de trabajo con el jefe del 5° Distrito Salta de Vialidad Nacional, ingeniero Federico Casas, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas orientadas a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en la red de rutas nacionales que atraviesan la provincia.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación de los trabajos viales previstos para los meses de enero, febrero y marzo, un período clave que coincide con la temporada estival y un marcado incremento del tránsito vehicular, asociado tanto al movimiento turístico como a las actividades recreativas y al desarrollo de festivales y celebraciones populares en distintas localidades salteñas. En ese contexto, se analizaron los tramos que requieren mayor atención y refuerzo de tareas de mantenimiento, conservación y asistencia.

Festivales

Las acciones se enmarcan dentro del Programa Provincial de Difusión y Promoción de Fiestas Populares, impulsado por el Gobierno de Salta, que propone un abordaje integral para acompañar los eventos que fortalecen la identidad cultural y dinamizan el turismo en los municipios, garantizando condiciones adecuadas de circulación para residentes y visitantes.

Al respecto, la ministra Arancibia destacó que "el trabajo articulado con Vialidad Nacional es fundamental para garantizar rutas seguras y en buenas condiciones durante la temporada alta, acompañando el crecimiento del turismo y el desarrollo de las fiestas populares que forman parte de nuestra identidad y atraen a miles de visitantes a la provincia".

Por su parte, desde Vialidad Nacional se señaló que, como ocurre cada verano, se intensificarán las tareas de mantenimiento, conservación y asistencia vial, con especial refuerzo en los tramos donde las rutas nacionales atraviesan zonas urbanas o sectores de alto flujo turístico. "La planificación anticipada nos permite optimizar recursos y reforzar la presencia operativa en rutas estratégicas, brindando mayor seguridad y respuestas rápidas ante las contingencias propias de esta época del año", afirmó el ingeniero Federico Casas.

Asimismo, se remarcó la importancia del trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales, al considerar que la infraestructura vial cumple un rol estratégico no solo para la conectividad y la seguridad vial, sino también como soporte del desarrollo turístico, cultural y económico de Salta.