PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
18 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Fiesta clandestina clausurada
Coronel Moldes
Controles viales
Prevención de suicidios
Salta
Argentina acusada de racismo en Brasil
Nisman
Salta
Salta
Fiesta clandestina clausurada
Coronel Moldes
Controles viales
Prevención de suicidios
Salta
Argentina acusada de racismo en Brasil
Nisman
Salta
Salta

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Recomendaciones de Defensa Civil por el alerta meteorológico naranja por tormentas

Se insta a la comunidad no salir de sus hogares; no permanecer en ríos, diques, ni espejos de agua; alejarse de árboles y postes; no arrojar elementos que puedan obstruir sistema de desagües; no sacar los residuos; desestimar la circulación vehicular y en caso de encontrarse en tránsito hacerlo con velocidad reducida, luces bajas encendidas y precaución.
Domingo, 18 de enero de 2026 13:35
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas, con ocasional caída de granizo, actividad eléctrica, e intensos vientos para distintas localidades de la provincia.
La alerta naranja se encuentra vigente y se extendería hasta mañana para Capital, Rosario de Lerma, Chicoana, La Caldera, General Güemes, Metán, La Candelaria, Rosario de la Frontera, Cachi, Cafayate, Molinos, La Poma, San Carlos, Santa Victoria, Iruya, y los departamentos Anta, Orán y San Martín.


Ante esta situación, Defensa Civil recomienda a la comunidad permanecer en sus hogares; no asistir ni permanecer en ríos, diques, ni espejos de agua porque pueden ser sorprendidos por crecidas repentinas; alejarse de árboles y postes; asegurar techos para evitar voladuras; no arrojar elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales, y no sacar los residuos a la vía pública. 


En tanto, la Policía Vial solicita a los conductores desestimar la circulación vehicular, en caso de encontrarse en tránsito hacerlo a velocidad reducida, con precaución y con las luces bajas encendidas debido a que la lluvia disminuye la visibilidad y las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. 


Es de vital importancia respetar las indicaciones emitidas por las autoridades competentes. Ante situaciones de riesgo comunicarse al Sistema de Emergencias 911.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD