Recomendaciones de Defensa Civil por el alerta meteorológico naranja por tormentas

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas, con ocasional caída de granizo, actividad eléctrica, e intensos vientos para distintas localidades de la provincia.

La alerta naranja se encuentra vigente y se extendería hasta mañana para Capital, Rosario de Lerma, Chicoana, La Caldera, General Güemes, Metán, La Candelaria, Rosario de la Frontera, Cachi, Cafayate, Molinos, La Poma, San Carlos, Santa Victoria, Iruya, y los departamentos Anta, Orán y San Martín.

Ante esta situación, Defensa Civil recomienda a la comunidad permanecer en sus hogares; no asistir ni permanecer en ríos, diques, ni espejos de agua porque pueden ser sorprendidos por crecidas repentinas; alejarse de árboles y postes; asegurar techos para evitar voladuras; no arrojar elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales, y no sacar los residuos a la vía pública.



En tanto, la Policía Vial solicita a los conductores desestimar la circulación vehicular, en caso de encontrarse en tránsito hacerlo a velocidad reducida, con precaución y con las luces bajas encendidas debido a que la lluvia disminuye la visibilidad y las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.



Es de vital importancia respetar las indicaciones emitidas por las autoridades competentes. Ante situaciones de riesgo comunicarse al Sistema de Emergencias 911.