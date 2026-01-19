Sáenz se reúne con Santilli en Salta

El gobernador Gustavo Sáenz mantendrá hoy una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en un encuentro que se desarrollará a partir de las 10 en Casa de Gobierno y que se inscribe en una agenda política y de gestión con múltiples lecturas. La jornada no solo estará centrada en temas administrativos y de coordinación institucional, sino que también se da en un contexto de negociaciones políticas entre la Nación y las provincias, con el Congreso como escenario central.

Del encuentro participarán además el secretario del Interior, Gustavo Coria, asesores ministeriales de esa cartera y funcionarios del Ejecutivo provincial, lo que anticipa una reunión con abordaje de distintos ejes sobre el funcionamiento del Estado, la relación Nación–Provincia y la agenda de obras públicas y crédito.

La visita de Santilli a Salta se produce luego de una serie de reuniones que el ministro del Interior ya mantuvo con otros gobernadores, en el marco de una estrategia del Gobierno nacional orientada a acercar posiciones políticas y asegurar acompañamiento legislativo por parte de los representantes provinciales en el Congreso. En ese esquema, el diálogo con los mandatarios del interior aparece como una pieza clave para destrabar debates y avanzar con iniciativas que requieren consensos.

En ese sentido, la reunión con Sáenz adquiere un valor particular. El gobernador salteño ha sostenido una postura de diálogo institucional con la Nación, pero también ha sido firme en el planteo de las demandas históricas de la provincia, especialmente en lo referido a obras públicas comprometidas y aún pendientes. Se espera que el encuentro sea propicio para que Sáenz vuelva a poner sobre la mesa la necesidad de reactivar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo provincial, en áreas como rutas, vivienda y servicios básicos.

Más allá del contenido técnico de la reunión, el trasfondo político no pasa desapercibido. La presencia de Santilli en Salta forma parte de un proceso más amplio de reconstrucción de vínculos entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en un contexto de fuerte discusión presupuestaria y con provincias que reclaman previsibilidad, cumplimiento de compromisos y una mirada federal en la toma de decisiones.

De acuerdo a la agenda prevista, una vez finalizada la jornada de trabajo, el gobernador y el ministro atenderán a los medios de comunicación.