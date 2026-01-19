Hay un creciente interés por la ganadería bajo bosque

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Alejandro Aldazával , confirmó que en distintas zonas del Chaco salteño ya hay aprobados y en ejecución cerca de 80 proyectos de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI). Se trata de un modelo que combina producción y conservación con criterios sostenibles. Pese a estar contemplada en la normativa nacional y provincial, la ganadería bajo bosque no logró arraigarse en Salta con el interés que empezó a despertar en Salta, especialmente en pequeños productores, tras la reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en agosto de 2025.

Entre los proyectos de MBGI en marcha, Aldazával destacó los de puesteros criollos reubicados en Santa Victoria. "Son de tamaño pequeño y ya se llevan adelante con trabajos, tanto manuales como mecanizados en superficies chicas, que empiezan a mostrar buenos resultados. Se aprobaron otros proyectos en Rivadavia, sobre la ruta nacional 81, y en el departamento Anta. Hay una gran cantidad de presentaciones realizadas por pequeños productores, y también de escala más grande, que van viendo los beneficios de este tipo de técnica", detalló el funcionario.

Aldazával precisó que lo que se busca con el esquema MBGI "es que con un intervención mínima se pueda mejorar la oferta forrajera dentro del bosque". Señaló que esa es la base del modelo que combina producción y conservación con criterios de convivencia sostenible.

Sobre los requisitos que deben reunir un proyecto, el titular de la autoridad de aplicación remarcó que "lo principal es que cuente con un buen inventario forestal que refleje los diferentes porcentajes que tienen los distintos estratos arbóreos en el campo, de manera que después de que se realice una intervención no afecte en más de un 30% esa estructura, para que el bosque siga cumpliendo con las funciones ecosistémicas que tiene como tal", puntualizó

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicó que, por un lado, la incorporación de forraje optimiza la producción ganadera. "Además, los vacunos siempre van a preferir consumir el pasto, que es más palatable y nutritivo que los renovales del bosque. Así, con un buen pastoreo rotativo se puede garantizar que el bosque se vaya regenerando de una forma positiva", añadió.

Salta podría duplicar su stok bovino

El Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) está contemplado principalmente en áreas que el ordenamiento territorial de Salta tiene categorizadas en color amarillo, en función de los presupuestos mínimos de protección ambiental fijados por la ley de bosques nativos.

En el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) reglamentado en agosto de 2025 esas áreas de mediado valor de conservación representan cerca del 70% del territorio provincial. Son unas cinco millones de hectáreas en la que la normativa ajustada a la ley 26.331 permite actividades productivas bajo planes específicos y con límites definidos por cuenca hídrica. El OTBN de Salta, además, tiene categorizadas otras 720 mil hectáreas en color verde. Son áreas de bajo valor de conservación en las que se habilita el desmonte.

Alfredo Figueroa

Según se estimó días atrás el titular de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, si se lograra habilitar solo un 30% de las áreas amarillas, Salta podría sumar más de un millón de hectáreas a la producción ganadera. Junto con las áreas verdes, ello permitiría contar con cerca de dos millones de hectáreas productivas, una base suficiente para duplicar el stock ganadero provincial.

Un sistema que abre expectativas

La ganadería bajo monte presenta desafíos específicos, especialmente en el mantenimiento de las pasturas. Es una técnica relativamente nueva que plantea la necesidad de un trabajo coordinado con la Secretaría de Ambiente para ajustar criterios. Se espera que el sistema se consolide a medida que los primeros proyectos entren en producción y se vean los desarrollos.