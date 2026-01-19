Buscan fortalecer el peso de los proveedores

La presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Griselda Galleguillos, encabezó junto al senador Gonzalo Caro un encuentro clave entre legisladores provinciales, una delegación parlamentaria de la Asamblea Nacional de la República de Corea y directivos de la empresa Posco, en el marco de una agenda orientada a consolidar a Salta como un polo estratégico para las inversiones mineras y, al mismo tiempo, asegurar que ese desarrollo se traduzca en beneficios concretos.

La reunión, de la que participaron también los vicepresidentes del Grupo Parlamentario de Amistad Corea-Argentina y el presidente de Posco Argentina, se desarrolló durante el receso legislativo y contó con la presencia de funcionarios del área minera y de relaciones internacionales de la Provincia. Allí, la delegación surcoreana destacó la sintonía con las políticas de desarrollo impulsadas por el gobernador Gustavo Sáenz y expresó su interés en profundizar la cooperación bilateral, con el objetivo de potenciar la capacidad productiva local, generar empleo de calidad y mejorar las condiciones de vida en las regiones donde se asientan los proyectos.

En ese contexto, los directivos de Posco brindaron detalles del proyecto integral de litio "Sal de Oro", que prevé alcanzar una producción de 50 mil toneladas anuales de carbonato de litio equivalente a partir de sus plantas ubicadas en la Puna salteña y en el Parque Industrial de Güemes.

Galleguillos, en Radio Salta, remarcó que, desde el Poder Legislativo, existe plena voluntad de acompañar el crecimiento del sector y de brindar seguridad jurídica a los inversores, en línea con las herramientas que ofrece el RIGI. Sin embargo, subrayó que ese respaldo está condicionado al cumplimiento estricto de la Ley de Promoción Minera, en particular en lo referido a la contratación de mano de obra salteña y al desarrollo de proveedores locales. En la misma línea, los legisladores plantearon la necesidad de que los pequeños productores y empresas de la región puedan integrarse a la cadena de valor de los proyectos, y de que parte de los recursos y esfuerzos de las compañías se orienten a fortalecer la infraestructura vial y el sistema de salud en zonas estratégicas como el departamento Los Andes, donde el impacto de la actividad es directo.

"La minería es hoy uno de los motores de la economía provincial, pero ese crecimiento tiene que ir de la mano del desarrollo social", sostuvo Galleguillos, al señalar que el desafío es lograr que la llegada de capitales internacionales se traduzca en empleo genuino.

Expectativas en la actividad

La presidenta de la Comisión de Minería, Griselda Galleguillos, recordó que universidades públicas y privadas, junto con la UPATecO, ya dictan carreras y tecnicaturas vinculadas al sector, y mencionó un proyecto de su autoría para incorporar contenidos relacionados con la minería en la educación secundaria.

Finalmente, la diputada se refirió al clima político en la Cámara baja provincial y expresó su preocupación por el tono de la última sesión realizada antes del receso, a la que calificó como "bochornosa" por la fuerte carga de confrontación partidaria. Señaló que espera que, a partir de marzo, los debates se orienten a proyectos concretos y a la resolución de problemas sociales, dejando de lado las disputas de banderías y priorizando el interés de la comunidad.