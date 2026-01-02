Crecieron las castraciones

La Municipalidad de Salta presentó un balance altamente positivo del trabajo realizado por el área de Bienestar Animal y Zoonosis durante 2024 y 2025, con un marcado crecimiento en la cantidad de servicios brindados a los vecinos y sus mascotas, consolidando una política pública sostenida en materia de salud animal, control poblacional y cuidado responsable.

Según los datos oficiales, durante 2025 se realizaron 27.948 castraciones, superando las 26.480 intervenciones efectuadas en 2024. Este incremento refleja la continuidad y fortalecimiento de una estrategia orientada a la prevención sanitaria y a la reducción de la sobrepoblación animal.

En el área de vacunación, también se registró un aumento significativo. A lo largo de 2025 se aplicaron 56.669 dosis, frente a las 53.410 del año anterior, ampliando la cobertura y reforzando la prevención de enfermedades zoonóticas.

Casi 25 mil atenciones

La atención veterinaria mostró uno de los mayores crecimientos interanuales. Entre el Hospital Municipal de Mascotas y los distintos dispositivos municipales, se brindaron 24.229 atenciones durante 2025, mientras que en 2024 se habían registrado 17.929, lo que evidencia una mayor demanda y una respuesta ampliada por parte del municipio.

A estos números se suma la tarea desarrollada en el Hospital Municipal de Salud Animal, donde durante 2025 se llevaron a cabo 1.158 cirugías, permitiendo resolver patologías complejas y mejorar la calidad de vida de numerosos animales.

El balance también destaca un fuerte incremento en las adopciones responsables. Mientras que en 2024 se concretaron 178 adopciones, durante 2025 la cifra ascendió a 311, un crecimiento que desde el área atribuyen al impacto de las campañas de concientización y promoción del cuidado responsable impulsadas por la comuna.

Desde la Municipalidad señalaron que estos resultados reflejan el fortalecimiento de una política integral de bienestar animal.