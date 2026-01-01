Una atrayente "guitarreada" que reunirá zambas y chacareras

El año comienza con música, danza y raíz, con la organización de la Peña Sachayá, una propuesta que invita a celebrar el inicio de un nuevo ciclo a puro folclore y encuentro. Se vislumbrará hoy en el local de Necochea y Balcarce, a partir de las 21 horas.

Desde Santiago del Estero, Demi Carabajal llegará con todo su estilo santiagueño, guitarras encendidas y chacareras pensadas para hacer bailar al público de principio a fin. Se sumará la ascendente solista salteña Marian Domínguez, con un repertorio bien peñero, cercano y festivo, donde la canción y el baile se vuelven protagonistas. Completará la grilla Tío Chango, desde Chicoana, con una propuesta cargada de identidad vallista, picardía y folclore popular que promete encender la noche.

La Peña Sachayá se presenta como un espacio de encuentro para comenzar el año rodeados de música, danza y espíritu folclórico.

En amplio ascenso

En los últimos años asomó en amplio ascenso la solista Marian Domínguez. El año pasado realizó una exitosa gira por distintos puntos del territorio nacional. "La clave está en el trabajo, y el esfuerzo. Los tiempos siempre fueron duros en cuestiones económicas para un artista. Lo importante es nunca dejar. El que quiere puede, no hay que rendirse", aseveró Domínguez.

"Creo que mi propuesta es amplia, me atrapan los diferentes ritmos del folclore, no encajono solo en uno. También soy compositora, estudio poesia y sueño con representar a mi país en el exterior", afirmó esta ascendente cantante salteña.

"Estoy en un momento especial de mi carrera, puedo vislumbrar mi identidad, que es por lo que tanto luché en mis años de escenario", aseguró Damian, una mujer que se agranda frente a los desafíos y que lentamente va encontrando su lugar dentro del circuito en el canto popular.

"No hay como cantar en casa, el respeto y el cariño son incomparables", agregó la artista salteña.

Nada fua casual, Domínguez viene trabajando desde hace bastante tiempo, siempre con sobrada dedicación y esfuerzo. "Llevo varios años como solista, siempre dando un pasito hacia adelante. Siento que mi trabajo no fue en vano, hoy siento reconocimiento en distintos puntos del país y eso me alienta a seguir predicando con mi canto", sostuvo la folclorista salteña.

Ahora camina rumbo a un nuevo estilo logrando llegar con nuevas ideas musicales sin perder sus raices y escencia folclórica.

Demi Carabajal, el santiagueño que nació en Morón, provincia de Buenos Aires, llega a nuestra ciudad para llenar de chacareras.

Uno de los compositores más trascendentes

Este artista es uno de los compositores más trascendentes de la tierra de las chacareras. Obras como "Cielo o infierno", "Solo pa' bailarla" y "Sueño infinito", recorren el mundo en diferentes voces e instrumentos.

Sus temas han sido interpretados por los más destacados artistas de nuestro folclore nacional, como Mercedes Sosa, Los Nocheros o su hermano, Peteco Carabajal.

Es hijo de "el padre de la chacarera", don Carlos Carabajal, designio ineludible para el joven criado en patios de tierra sonorizados por bombo y guitarra. Comenzó a recorrer escenarios a los dieciséis años, como músico en la última gira de "Los Santiagueños" grupo icónico del folcore nacional, conformado por Peteco Carabajal, Juan Saavedra y Jacinto Piedra.

"Demi" Carabajal es compositor, guitarrista y percusionista, dueño de una voz y estilo que lo hacen particular. Ecléctico, capaz de romper las barreras entre el folclore y el rock, y capaz de emocionar al público con una chacarera de sonidos puros y montaraces o con canciones influenciadas por Peter Gabriel, Sting, Red Hot Chilli Peppers, Gustavo Cerati o Divididos. El mismo se define como "Monte Eléctrico".

El artista tiene algunos datos de color en su vida. El primero hace referencia a su nombre. Se llama Raúl Fernando Carabajal, pero todos lo conocen como "Demi", apócope que proviene de Demetrio, nombre elegido por Zita y Carlos, sus padres, pero que en su momento no fue aceptado en el Registro Civil.

El otro está ligado a su vida deportiva. Era un buen jugador de fútbol y quiso dedicarse a ello. Se probó en Boca Juniors; el mismo día, lo quebraron se vio obligado a dejar las canchas; desde entonces se dedicó de lleno a la música, enseñanza ancestral recibida por su familia.