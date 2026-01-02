PUBLICIDAD

verano en salta
Los Infernales Vóley
Torneo de verano 2026
música
Festival de la Trucha
La entrevista
Fiestas de Fin de Año
Municipios

Chicoana lanzó la temporada turística de verano 2026: amplia agenda

Propuestas culturales, gastronómicas y productivas.
Viernes, 02 de enero de 2026 00:42
El municipio de Chicoana lanzó oficialmente la temporada turística de verano 2026, con una amplia programación de actividades culturales, gastronómicas y productivas que se desarrollarán entre enero y marzo y que buscan potenciar los atractivos del Valle de Lerma.

Desde la comuna destacaron que la propuesta apunta a consolidar a Chicoana como destino turístico regional, combinando tradiciones, ferias de productores, encuentros culturales y celebraciones populares, con impacto directo en la economía local.

Las actividades comenzarán el domingo 11 de enero con el XIV Concurso del Asador, en las categorías a la parrilla y a la llama, junto con la recepción del primer turista de la temporada.

Concurso de la Empanada y el Homenaje a la Pachamama

El 18 de enero, en el predio Los Eucaliptus, se realizará el Concurso de la Empanada y el Homenaje a la Pachamama. En tanto, el 24 de enero se llevará a cabo la apertura de las Ferias de Pequeños Productores en Agua Negra, sobre la ruta provincial Nº 33.

La agenda de enero continuará el 25 con el Encuentro de los Jóvenes del Ayer y el Carnaval de Antaño, que se desarrollará en la tradicional carpa de Carlos Abán.

En febrero, la programación se iniciará el 1 con el XIII Encuentro y Ronda de Bandoneones y Copleros, junto al lanzamiento de las Ferias de Pequeños Productores de la Quebrada de Escoipe.

Los días 7 y 8 de febrero se realizará la XXI Feria de Pequeños Productores en Agua Negra; el 15 de febrero tendrá lugar la V Feria de Pequeños Productores de Escoipe "La Escoipeña", y los días 21 y 22 se desarrollará la XII Feria de Pequeños Productores de El Sunchal.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

