Una ambulancia sufrió una falla cuando trasladaba a un menor

Una ambulancia del hospital Joaquín Castellanos, de la ciudad de General Güemes, sufrió un desperfecto mecánico mientras circulaba por la ruta nacional 9, cuando trasladaba a un menor de 12 años hacia el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta.

El episodio ocurrió el 27 de diciembre por la noche y generó críticas por parte de familiares del paciente, además de reavivar dudas en la comunidad sobre el estado general del parque automotor sanitario, ya que no se trataría de un hecho aislado.

Ante esta situación, desde el hospital —actualmente a cargo del subgerente Dr. Mario Muñoz— brindaron precisiones tanto sobre el estado de salud del niño como sobre las condiciones de las ambulancias.

El Dr. Emilio Fernández Molina explicó que el paciente "se encuentra en buen estado de salud y llegó a Salta en otra ambulancia, que demoró 21 minutos en arribar al lugar del incidente desde el momento en que recibió el aviso del chofer". Aclaró además que no se trataba de un código rojo, sino de una derivación preventiva ante la sospecha de una apendicitis, ya que en ese momento el hospital no contaba con cirujano pediátrico. Finalmente, en Salta se diagnosticó una gastroenteritis aguda, por lo que no fue necesaria una intervención quirúrgica.

Rotura del embrague

En cuanto a la falla mecánica, se confirmó que se trató de una rotura del embrague. El contador Sebastián Nai, responsable del control de los fondos del hospital, señaló que "el personal realiza chequeos permanentes de los móviles, incluyendo aceite, líquido refrigerante y frenos. Se trata de mantenimiento básico, ya que la rotura del embrague es una falla que no puede preverse. La ambulancia ya se encuentra en taller, con los repuestos adquiridos para reparar".

Desde la institución detallaron que la unidad averiada cuenta con 400.000 kilómetros recorridos y tiene un uso intensivo, debido a la alta demanda sanitaria en la jurisdicción del hospital Joaquín Castellanos. El desgaste se ve incrementado, además, por el mal estado de rutas y calles del departamento Güemes.

El Dr. Mario Muñoz explicó que el hospital dispone actualmente de cuatro ambulancias: dos con base en el hospital, una en Campo Santo y otra en El Bordo. "Hay días en los que nos quedamos sin móviles disponibles por los traslados diarios a Salta, los accidentes y la cobertura sanitaria de eventos privados", señaló.

El ingreso de las ambulancias a talleres mecánicos es frecuente y el mantenimiento es prácticamente diario. En paralelo, las gestiones ante el Ministerio de Salud para la incorporación de nuevas unidades son constantes. La última ambulancia nueva fue incorporada en julio de 2025, mientras que la anterior había sido destinada al centro de salud de El Bordo en 2023. Las otras dos unidades acumulan un alto kilometraje.

"El tiempo de vida útil de una ambulancia es corto, pero por ahora, con las cuatro unidades disponibles, logramos cubrir la demanda del departamento, salvo en situaciones excepcionales", concluyó el Dr. Muñoz, con el objetivo de llevar tranquilidad a la comunidad.