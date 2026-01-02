Omnibus mató a dos motociclistas

Un colectivo atropelló y mató a dos personas que iban a bordo de una moto este jueves en el barrio porteño de Palermo.

El impactante accidente ocurrió a las 8 de la mañana de ayer jueves en el cruce entre las avenidas Juan B. Justo y Córdoba.

Según el primer informe policial, el colectivo de la línea 166 circulaba por el carril del Metrobús sobre la avenida Juan B. Justo, en dirección hacia Santa Fe, cuando impactó contra la moto que circulaba por avenida Córdoba.

La primera hipótesis que sostienen los investigadores es que uno de los dos conductores no respetó el semáforo que hay en el cruce entre las avenidas.

Las dos personas que iban a bordo de la moto impactaron contra la rueda trasera del colectivo y golpearon sus cabezas contra uno de los vidrios. Luego de ese impacto, cayeron al piso y fueron atropellados por el vehículo.

El tránsito permanece totalmente cortado en la Avenida Córdoba desde Godoy Cruz hasta Humboldt, y en la avenida Juan B. Justo desde Castillo hasta Niceto Vega.

Según se informó a la prensa, las víctimas son dos personas que tienen 50 y 56 años.

