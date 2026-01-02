Más de 9.200 usuarios en subastas electrónicas

El sistema de subastas electrónicas del Poder Judicial de Salta cerró el año 2025 con un balance altamente positivo, consolidándose como una herramienta clave para la transparencia, la modernización judicial y la participación ciudadana. Durante el ciclo anual, la plataforma alcanzó más de 9.200 usuarios registrados y completó 12 procesos de remate, una cifra muy superior a los dos remates anuales que, en promedio, se realizaban bajo la modalidad presencial.

Desde su puesta en marcha, el 8 de noviembre de 2024, el sistema evidenció un crecimiento sostenido, desplazando progresivamente al esquema tradicional gracias a su accesibilidad, alcance nacional y mayor competitividad. A través del portal oficial https: //subastas. justiciasalta.gov.ar , el Poder Judicial logró centralizar la oferta de bienes registrables y no registrables, permitiendo la participación de oferentes de distintas provincias en igualdad de condiciones.

Durante 2025, la plataforma gestionó bienes provenientes de convenios interinstitucionales, causas penales, patrimonio judicial y procesos concursales, ampliando de manera significativa el universo de remates.

Se remataron 48 vehículos oficiales

En el marco del Convenio Marco de Colaboración con el Poder Ejecutivo (Acordada 14285), se realizaron seis subastas en las que se remataron 48 vehículos oficiales, destinándose lo recaudado al equipamiento de la Policía de Salta y del Servicio Penitenciario.

En relación con los bienes secuestrados, se concretaron cinco remates, que incluyeron 245 bienes no registrables y 13 vehículos. Dentro de este rubro, se destacó la subasta de joyas con depósito vencido, cuya recaudación representó el 50% del total obtenido en ese segmento.

Asimismo, tras la aprobación de la Acordada 14499, el sistema se extendió a los procesos de concursos y quiebras, permitiendo la subasta de un inmueble rural de 27 hectáreas ubicado en Rosario de Lerma, lo que marcó un avance en la digitalización de los procesos falenciales.

El crecimiento del sistema también se reflejó en su base de usuarios. Al cierre de 2025, la plataforma contaba con 9.237 personas inscriptas, entre personas humanas y jurídicas. El mecanismo de ofertas de último minuto garantizó la competitividad de los procesos, permitiendo mejorar propuestas hasta el cierre de cada subasta.