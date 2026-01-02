Dólar blue en Salta: cómo arrancó la cotización después de Año Nuevo

Con el nuevo año en marcha, la cotización del dólar blue no tuvo modificaciones en Salta, pese a que la moneda oficial subió levemente este viernes. "Todo igual que el día 30; no se movió el precio y hubo pocas operaciones", dijeron a El Tribuno desde el microcentro salteño.

El relevamiento arrojó que el dólar blue tuvo una cotización de $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en la calle, mientras que en las oficinas (cuevas) cerró en $1.525 para la compra y $1.550 para la venta.

La quietud de la moneda norteamericana en el mercado paralelo contrastó con la suba que experimentó el dólar oficial: de $1.480 pasó a costar $1.495 en el Banco Nación.

Cotizaciones del Banco Nación

Con respecto a qué se espera para la primera semana de enero de 2026, los operadores locales dijeron que podría haber un leve aumento por la demanda del turismo; es decir, salteños que buscarán comprar dólares para viajar en las vacaciones. "Pero el aumento puede rondar los 10 o 15 pesos, no más, salvo que pase algo con el Gobierno o en la economía", comentaron.

Cotización del real en Salta

Para los que planean viajar a Brasil, algunos "arbolitos" están vendiendo real por arriba de los $300, frente a la poca disponibilidad del billete brasileño en los bancos.

Sin embargo, se recomienda en este caso comprar pocos reales (solo para emergencias) y llevar dinero en aplicaciones de billeteras virtuales, donde la cotización del real es más baja y más conveniente. Algunas app cotizan el real entre 270 y 285 pesos.

Cotización del dólar en Buenos Aires

En el debut de las nuevas bandas cambiarias, el dólar arrancó el año con alzas en todas sus variantes.

La flotación cambiaria pasó a actualizarse según la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, en forma gradual a lo largo de enero. En lugar de actualizarse al 1% mensual como hasta ahora, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Indec.

A lo largo de enero, así, la banda superior subirá progresivamente un 2,5% por ser ese el IPC de noviembre En febrero, el índice de referencia será el de diciembre, y así sucesivamente.

Este viernes el techo de la banda pasó desde $1.526,1 del martes pasado al actual $1.529. El último día de enero la banda llegará a $1.564.

El mercado mayorista, que es el que se toma como referencia para observar la distancia con el tope de la banda, reaccionó con un incremento del 1,7%, que lo llevó a los $ 1.475.

El 2025 había terminado con un precio en ese segmento de $1.457. Así se ubica 56 pesos abajo del techo de la banda del día.

Dólar oficial y dólar MEP

Para el ahorrista, en el Banco Nación hubo un aumento de 15 pesos que lo llevó a cerrar en $ 1.495.

Así se acerca a los $ 1.500 que había tocado pro última vez en la primera semana de noviembre de 2025.

También registraron avances en torno al 1% los dólares financieros: el MEP orillaba los $ 1.504 mientras que el contado con liquidación operaba cerca de los $ 1.539.