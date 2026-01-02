UCASAL debate el futuro de internet: por qué incorporar IPv6 ya es una estrategia clave

La Universidad Católica de Salta llevó adelante la conferencia “La adopción de IPv6: estrategia esencial para un mejor internet”, un encuentro académico que reunió a estudiantes, docentes, especialistas del sector TIC y representantes de distintos proveedores de servicios de internet de la región.

La actividad estuvo a cargo del Ing. José Gregorio Cotúa, consultor y asesor internacional en telecomunicaciones e ISP en Argentina, Perú, Estados Unidos y Venezuela. El especialista compartió su experiencia sobre la necesidad de adoptar el IPv6, un nuevo protocolo estándar que reemplaza al IPv4 y que resulta fundamental para el crecimiento y la calidad de las redes.

En su exposición, el especialista recordó que “IPv” hace referencia a las distintas versiones del Protocolo de Internet, el sistema que permite identificar dispositivos y encaminar datos a través de las redes mediante direcciones IP únicas. En este sentido, explicó que IPv6 es el nuevo estándar que reemplaza a IPv4 y que resulta indispensable para sostener el crecimiento de la conectividad y garantizar un mejor funcionamiento de las redes en los próximos años.

Durante su exposición, Cotúa subrayó que “el internet con IPv6 no es una opción, es una estrategia esencial”. Su implementación es clave para asegurar un mejor desempeño de la conectividad en el corto y mediano plazo. En esta línea, destacó que incorporar IPv6 en los procesos tecnológicos garantiza que las redes funcionen de manera adecuada, beneficiando tanto la calidad de vida de los usuarios como los procesos cotidianos que dependen de la conectividad.

La presentación realizó un recorrido integral por los aspectos clave de la tecnología IPv6. Inició con un panorama actualizado de su adopción a nivel regional y mundial y continuó con una explicación sintética sobre su funcionamiento y potencial.

Asimismo, se expusieron los principales mecanismos de transición y los pasos necesarios para una implementación exitosa, junto con las ventajas que este protocolo ofrece frente a IPv4. El encuentro culminó con una demostración práctica de un despliegue real de IPv6 en redes masivas, permitiendo a los asistentes visualizar su impacto y beneficios en entornos concretos.

Uno de los temas centrales fue el análisis del estado global y regional de adopción del protocolo. Cotúa explicó que el despliegue de IPv6 comenzó a acelerarse a partir de 2014 y que, actualmente, el promedio mundial ronda el 50%, con países como Francia superando el 80% y naciones latinoamericanas -como Brasil- acercándose también al 50%. Este crecimiento sostenido permite proyectar que, en los próximos 5 a 10 años, el uso de IPv6 podría superar ampliamente el 70% o incluso acercarse al 90%.

Con este tipo de iniciativas, UCASAL reafirma su compromiso con la actualización permanente, la formación en tecnologías emergentes y la generación de espacios que impulsan el desarrollo digital y la mejora de los servicios de internet en la región.

