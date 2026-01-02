VIDEO. Evacuación preventiva por un principio de incendio en el Registro Civil de Salta

Las oficinas del Registro Civil, ubicadas en Brown 160 de la ciudad de Salta, fueron evacuadas de manera preventiva tras registrarse un principio de incendio en el lugar.

Según las primeras informaciones, el hecho se produjo cerca de las 8.30, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un transformador que se habría incendiado. Luego, fuentes oficiales señalaron que se trataría de instalaciones externas al edificio. A partir de ese aviso, se activó el protocolo de seguridad y se dispuso la evacuación del personal y de las personas que se encontraban realizando trámites.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos y efectivos de la Policía de Salta, quienes controlaron la situación y realizaron las tareas preventivas correspondientes.

De acuerdo con fuentes policiales, no se registraron heridos ni personas afectadas por inhalación de humo. Las primeras hipótesis indican que el foco ígneo podría haberse originado a raíz de un cortocircuito, aunque las causas serán determinadas tras las pericias técnicas.

Actividades interrumpidas hasta que finalice el informe técnico

Miguel Camponovo, director de Recursos Humanos del Registro Civil contó a la prensa que el principio de incendio se originó a la altura de los tableros eléctricos, lo que obligó a evacuar preventivamente a empleados y público que se encontraba en el lugar.

Según Camponovo, el foco ígneo logró ser sofocado rápidamente, incluso antes de la llegada de los servicios de emergencia. No obstante, por razones de seguridad, se decidió interrumpir las actividades hasta contar con las garantías técnicas necesarias para retomar la atención al público. “El incendio fue pequeño y se controló enseguida, pero tomamos la decisión de no ingresar al edificio hasta que personal especializado nos garantice que se puede trabajar con seguridad”, explicó. El personal se encuentra a la espera de que la empresa de energía eléctrica realice las evaluaciones correspondientes.

De acuerdo a lo informado, no se registraron personas heridas ni daños en el interior del edificio. Tampoco fue necesaria la intervención del SAME, ya que no hubo afectados por el humo ni situaciones de riesgo para peatones que circulaban por la zona.

En el lugar, empleados del Registro Civil señalaron que el fuego habría estado vinculado a una instalación eléctrica reciente y remarcaron que el foco fue apagado por personal del propio organismo.

La reapertura del edificio y la continuidad de la atención dependerán del informe técnico que determinen las autoridades competentes.