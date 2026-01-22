Amplio despliegue policial en Operativos de Protección Ciudadana en Grand Bourg 

Policías de distintas Unidades Especiales y de la jurisdicción del Distrito de Prevención 1 realizaron operativos de Protección Ciudadana en la jurisdicción de la Comisaría 16 de barrio Grand Bourg a fin de prevenir delitos y contravenciones.

Realizaron patrullajes preventivos, controles vehiculares e identificación de personas en sectores estratégicos de los barrios Grand Bourg, Las Magdalenas, Lomas de Medeiro, La Alborada, Leñas II, Procrear, Puerto Argentino, Los Pinos I, II, II, Profesionales, Nuestra Señora del Carmen, 17 de Mayo, plazas y demás espacios verdes, entre otros puntos de los diferentes barrios de la zona.

En ese marco, ayer se demoraron e infraccionaron a más de 20 personas por contravenciones como desorden en la vía pública, entre otros incumplimientos a las normativas. Hubo 3 demorados por tenencia de droga y secuestro de dosis de cocaína.

En tanto, operadores de la Policía Comunitaria realizaron más de 60 entrevistas vecinales puerta a puerta para atender distintas necesidades e inquietudes de los vecinos y comerciantes de la zona.

En el marco de las acciones preventivas con la cooperación informativa de los vecinos, esta semana la Policía detuvo en barrio San Silvestre a un hombre de 30 años por delitos contra la propiedad en barrio Las Magdalenas. El sujeto estaría involucrado en distintos robos registrados en la jurisdicción.

Participaron de los operativos preventivos policías de la Comisaría 16, Investigaciones, Bicipolicías, Motoristas, Comunitaria, entre otras áreas, bajo la coordinación del jefe de la Comisaría 16, César Guzmán.

Los Operativos de Protección Ciudadana se realizan en las distintas jurisdicciones de la provincia con mayor presencia policial en calle para fortalecer la seguridad en los barrios, y promover el diálogo con los vecinos.