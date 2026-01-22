Clima en Salta: alerta amarilla por tormentas, zonas alcanzadas, días críticos y qué se espera

inicia sesión o regístrate.
Rige una alerta amarilla por tormentas para distintos valles, la puna y sectores de la cordillera de la provincia de Salta, mientras que la ciudad de Salta (capital) no se encuentra alcanzada por la advertencia meteorológica. Según el pronóstico, se esperan fenómenos fuertes, con posibilidad de granizo, lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y fuerte actividad eléctrica, entre la noche del jueves y el sábado por la noche, principalmente en zonas de montaña.
Alerta por tormenta – Nivel amarillo
El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas.
Los fenómenos podrán estar acompañados por:
-
Granizo
-
Actividad eléctrica intensa
-
Precipitación abundante en cortos períodos
-
Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.
En los niveles más altos de la cordillera y la puna, las precipitaciones pueden presentarse en forma de granizo y/o nieve.
Zonas bajo alerta en los Valles
La alerta amarilla alcanza a los siguientes sectores:
-
Valles de Cachi
-
Valles de Cafayate
-
Valles de Chicoana
-
Valles de La Caldera
-
Valles de La Poma
-
Valles de Molinos
-
Valles de Rosario de Lerma
-
Valles de San Carlos
Períodos afectados:
-
Jueves 22: noche
-
Viernes 23: tarde y noche
-
Sábado 24: tarde y noche
Alerta en la Puna
También se encuentra bajo alerta amarilla la zona de la puna:
-
Puna de Cachi
-
Puna de La Poma
-
Puna de Los Andes
-
Puna de Molinos
Períodos afectados:
-
Jueves 22: noche
-
Viernes 23: tarde y noche
-
Sábado 24: tarde y noche
En estas áreas, las precipitaciones pueden darse principalmente en forma de granizo y/o nieve.
Cordillera de los Andes
La Cordillera de los Andes también se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con condiciones similares:
Períodos afectados:
-
Jueves 22: noche
-
Viernes 23: noche
Recomendaciones generales
-
Circular con precaución en rutas de montaña y caminos secundarios
-
Evitar actividades al aire libre durante tormentas
-
Mantenerse informado a través de los canales oficiales
Si querés, puedo:
-
Adaptarla a formato breaking para web,
-
Armar una versión corta para redes,
-
O preparar un recuadro fijo de alertas para actualizar por días.