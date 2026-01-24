Clima en Salta: alerta amarilla en la capital y otras regiones de la provincia

inicia sesión o regístrate.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para este día sábado en la provincia de Salta. Si tenías pensado salir a tomar algo con amigos y disfrutar de la noche salteña, no parece que el clima vaya a acompañar esas actividades. Se prevé que unas partidas de truco con unas buenas empanadas caseras sean la alternativa para este sábado lluvioso.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.
Sábado con alerta amarilla
Por la noche hay alerta en Capital y alrededores:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
Se verán afectadas las siguientes localidades por tarde-noche:
-
Puna de Cachi
-
Puna de La Poma
-
Puna de Los Andes
-
Puna de Molinos
-
Valles de Cachi
-
Valles de Cafayate
-
Valles de Chicoana
-
Valles de La Caldera
-
Valles de La Poma
-
Valles de Molinos
-
Valles de Rosario de Lerma
-
Valles de San Carlos
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
Frente a una alerta amarilla, se le aconseja a la población mantenerse informada teniendo en cuenta el desarrollo de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Algunas de las recomendaciones por lluvia son:
1- Evitá salir.
2- No saques la basura.
3- Limpiá desagües y sumideros.
4- Alejate de zonas inundables.
5- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
En caso de Tormenta se aconseja seguir las siguientes recomendaciones:
1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.