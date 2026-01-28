Talleres y orientación legal gratuita en el norte

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos llevará adelante mañana una serie de actividades en las localidades de Ballivián y Embarcación, que comprenden asesoramiento jurídico gratuito y un taller de capacitación sobre el abordaje de delitos contra la integridad sexual, en el marco de las políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y la prevención en el territorio, con una presencia directa de los equipos técnicos en el interior provincial.

En ambas localidades se brindará asesoramiento jurídico gratuito destinado a vecinos y vecinas que requieran orientación legal en distintas problemáticas. En Ballivián, la atención se realizará de 8.30 a 13 horas en el Punto Digital, mientras que en Embarcación el servicio se prestará en el Salón del Complejo Municipal, en el mismo horario, con el objetivo de acercar herramientas y respuestas a la comunidad.

Asimismo, se dictará el taller denominado "Herramientas para un adecuado abordaje de delitos contra la integridad sexual", dirigido a agentes municipales, personal de los ámbitos educativo y de salud, y al público en general, con el propósito de fortalecer conocimientos y estrategias para la detección.