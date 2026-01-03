Pilcomayo: arman un operativo por un posible desborde

El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras y Mario Mimessi, ministro de Desarrollo Social encabezaron esta mañana una reunión logística y operativa con autoridades de la Policía de Salta, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino y Defensa Civil para coordinar aspectos del servicio conjunto que brindarán en Santa Victoria Este ante un posible desborde del río Pilcomayo que afecte a comunidades de la zona.

Expusieron sobre el funcionamiento de la base operativa móvil que se instalará en un lugar estratégico para administrar los recursos y asignar las intervenciones a los distintos grupos interfuerzas conformados para la asistencia integral. Operarán por zonas según el tipo de servicio que se requiera. El trabajo se desarrollará también con profesionales de Defensa Civil y operadores de Desarrollo Social. En este contexto, se definieron funciones que hacen a la logística interna, estructura de comando, recursos de apoyo, equipamiento de comunicación, entre otros.

Planificación definida y articulada

El ministro de Seguridad destacó la importancia de contar con la planificación definida y articulada de asistencia para optimizar recursos y potenciar la eficiencia en territorio ante eventos naturales adversos que suelen registrarse en temporada estival.

Por su parte, el ministro Mimessi informó que se realiza un monitoreo permanente del comportamiento del río y brindó detalles del relevamiento que desarrollan las distintas áreas que conforman al Comité. Señaló que el Plan de acción se ejecuta en distintas etapas para atender cualquier contingencia que afecte a los pobladores.

En la oportunidad personal de la Dirección General de Seguridad de la Policía de Salta expuso sobre los recursos de distintas áreas especiales asignados al servicio tales como bomberos, personal de la División Lacustre, Infantería, Seguridad Vial entre otros. También brindó detalles del relevamiento realizado en distintos parajes. En igual sentido informaron Gendarmería Nacional y Defensa Civil. El Ejército brindó detalles sobre los recursos logísticos con los que cuenta para la asistencia integral.

Participaron el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez y el director General, Gonzalo Rodríguez. También el jefe de la Región IX de Gendarmería Nacional, Marcelo de la Cruz; el jefe de la V Brigada de Montaña, Carlos Casales.

El panorama

La Municipalidad de Santa Victoria Este informó que continúa vigente la alerta temprana por la situación del río Pilcomayo, que ya transitaba ayer su séptimo día de monitoreo permanente debido a procesos de erosión y desbarrancamientos en sectores críticos. Según el reporte oficial, en el tramo comprendido entre Misión La Paz y Pozo Hondo, el nivel del río alcanzó el jueves los 4,68 metros.