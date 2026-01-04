PUBLICIDAD

18°
4 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
La Feria de Reyes Magos, al mercado

Será el lunes 5 y martes 6, en horario corrido. Pj. Miramar 433.
Domingo, 04 de enero de 2026 01:09
Hay juguetes de todos los precios.
El Mercado San Miguel dará inicio al 2026 con uno de los eventos comerciales más esperados de comienzos de año: la Feria de Reyes, una propuesta pensada para que las familias puedan acceder a regalos a precios accesibles, con importantes rebajas y promociones especiales.

La feria se realizará en el anexo del mercado, ubicado en Pasaje Miramar 433, y se desarrollará durante dos jornadas. El lunes 5 de enero abrirá en horario corrido, desde las 8 hasta las 22, mientras que el martes 6 continuará en horario comercial, permitiendo a los vecinos organizar sus compras con mayor comodidad.

Durante la Feria de Reyes, los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos, entre ellos juguetería, indumentaria infantil, calzado para niños y jóvenes, accesorios de moda, artículos tecnológicos y múltiples opciones de regalos ideales para sorprender a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en la previa del Día de Reyes.

Con locales abiertos, un ambiente festivo y cientos de ofertas, la Feria de Reyes en el Mercado San Miguel promete convertirse en una cita clave para quienes buscan completar sus compras de fin de año sin descuidar el bolsillo, consolidándose una vez más como un punto de referencia comercial para la ciudad.

 

