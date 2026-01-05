Revolución digital de Express Telecomunicaciones

La empresa local anunció una inversión histórica en la modernización de su infraestructura de telecomunicaciones, para llevar fibra óptica directa a los usuarios de Salta capital y San Lorenzo Chico.

Este plan de reconversión tecnológica integral permite un salto de calidad notable en todos los servicios que se brindan actualmente: internet residencial y corporativo; TV HD + plataforma on demand y telefonía fija.

Con la nueva red GPON, los clientes experimentarán una conexión más rápida, segura y simétrica: ideal para el teletrabajo, el gaming y el consumo de contenidos en alta definición sin interrupciones.

"Estamos encarando este desafío con la mirada puesta en el futuro. Queremos que el cliente sienta que su hogar o empresa vuela", explica Hernán Ferrari - Gerente de Operaciones. “Este recambio tecnológico es nuestra respuesta al compromiso que tenemos con los salteños desde hace años”.

Expresss marca un hito en su trayectoria y apuesta al desarrollo digital de la región

Un 2026 bajo el lema “Conectados con vos”, un año donde la empresa promete novedades que marcarán un antes y un después en todos sus segmentos de servicios.

La buena noticia para los actuales abonados es que la migración a la red de fibra óptica es completamente gratuita y beneficiará a miles de salteños. Para más información sobre la factibilidad técnica y cómo sumarse a esta revolución tecnológica, pueden ingresar a www.express.com.ar; IG: express.arg, o visitar el centro de atención comercial en España 111, Salta Capital.