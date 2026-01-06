El mapa del entretenimiento gratuito: cómo vivir un verano diferente en los Parques Urbanos de Salta

Enero suele ser sinónimo de pausa, calor y tiempo compartido. En ese clima, los parques urbanos de la ciudad se preparan para asumir un rol protagónico: convertirse en puntos de reunión donde el descanso se mezcla con la curiosidad, el movimiento y la creatividad. Durante todo el mes, una agenda diversa y abierta invita a niños, jóvenes y familias a reencontrarse con el aire libre a través de propuestas recreativas, culturales y educativas, sin costo y con acceso para vecinos y turistas.

La iniciativa, impulsada por la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, alcanza al Parque del Bicentenario, el Parque Sur y el Parque de la Familia, tres espacios que concentrarán actividades diseñadas para promover el bienestar, el encuentro comunitario y el disfrute responsable de los entornos verdes. Algunas propuestas cuentan con cupo limitado y requieren inscripción previa, mientras que otras son de participación libre.

Naturaleza, juegos y aprendizaje en el Parque del Bicentenario

El Parque del Bicentenario ofrece una agenda marcada por el contacto directo con la naturaleza y el juego compartido. Entre las actividades destacadas se encuentran la observación de aves para niños, pensada para chicos desde los 6 años, con encuentros los días 9 y 16 de enero, en horarios de 9 a 11 y de 16 a 18.30. La propuesta requiere inscripción previa y tiene cupo para 15 niños por jornada (inscripciones al 3874766677).

Los Viernes de Juegos en Familia, programados para los días 9, 16, 23 y 30 de enero, de 16 a 18, invitan a compartir una tarde lúdica sin inscripción previa. A esto se suman las jornadas de Recreación y Juegos de Agua, ideales para combatir el calor, los días 14, 21 y 28, de 17 a 19, con inscripción y cupo limitado.

La agenda también incluye propuestas nocturnas como la escucha y avistaje de anfibios, los días 14, 16, 21 y 23, de 19 a 21, y actividades de avistaje de aves para toda la familia los días 17 y 24, de 9 a 12. El mes se completa con un Encuentro de Colonias de Verano, previsto para el 22 de enero, de 9 a 12, que reunirá a distintos grupos en una jornada de intercambio y recreación.

Cultura, cine y ferias en el Parque Sur

El Parque Sur se suma con propuestas que combinan arte, entretenimiento y participación comunitaria. El 6 de enero, de 17.30 a 19.30, se realizará La magia de Reyes en atriles, una actividad pensada para los más chicos. Durante el mes, el ciclo Jugate en el Sur ofrecerá jornadas recreativas los días 14, 16, 21, 23, 28 y 30, de 16 a 18.30, con inscripción previa al 3875491191.

El cine al aire libre tendrá su espacio con Tarde de Pelis en el Sur, los días 8, 15, 22 y 29, a partir de las 19, una invitación a compartir películas en familia bajo el cielo de verano. Además, el 11 de enero, de 10 a 21, se desarrollará una Feria de Emprendedores, que reunirá propuestas locales y fortalecerá el circuito de economía regional.

Juegos y creatividad en el Parque de la Familia

El Parque de la Familia propone un calendario centrado en el juego creativo y la participación infantil. La Búsqueda del Tesoro, el 6 de enero a las 10, abrirá el mes, seguida por talleres como Squishies caseros el 8, Memotest artesanal el 13 y los Mini desafíos en el Parque, que se repetirán los días 9, 16, 23 y 30, a las 18.

El cine también dirá presente con Cine de Verano bajo las estrellas, el 15 de enero a las 20, mientras que las Aguas danzantes funcionarán de jueves a domingos y feriados, en horarios de 11 a 12 y de 17 a 19, como una de las atracciones más convocantes para grandes y chicos.

Espacios públicos que invitan a quedarse

Más allá del detalle de cada actividad, la agenda de verano pone en valor a los parques como espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute colectivo. La propuesta apunta a fortalecer el turismo urbano, ofrecer alternativas accesibles en época estival y consolidar hábitos de uso responsable de los espacios públicos.

Quienes deseen conocer más sobre las actividades, los requisitos de inscripción y posibles actualizaciones pueden consultar las redes sociales oficiales: Instagram @parquessalta y Facebook Parques Urbanos Gobierno de Salta. En un verano donde el tiempo compartido gana valor, los parques se abren como una opción cercana, gratuita y pensada para toda la comunidad.

Cronograma de Actividades por Parque

1. Parque del Bicentenario (Zona Norte)

Actividad Días Horario Observaciones Observación de aves (niños) 9 y 16 de enero 09:00 a 11:00 / 16:00 a 18:30 +6 años. Cupo 15. Inscr.: 3874766677 Viernes de Juegos en Familia 9, 16, 23 y 30 de enero 16:00 a 18:00 Actividad libre. Recreación y Juegos de Agua 14, 21 y 28 de enero 17:00 a 19:00 Cupo limitado. Inscr.: 3874766677 Escucha y Avistaje de Anfibios 14, 16, 21 y 23 de enero 19:00 a 21:00 Actividad libre. Avistaje de Aves (General) 17 y 24 de enero 09:00 a 12:00 Actividad libre. Encuentro Colonias de Verano 22 de enero 09:00 a 12:00 Evento especial.

2. Parque Sur (Zona Sur)

Actividad Días Horario Observaciones Magia de Reyes en atriles 6 de enero 17:30 a 19:30 Actividad temática. Jugate en el Sur 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de enero 16:00 a 18:30 Recreación. Inscr.: 3875491191 Tarde de Pelis en el Sur 8, 15, 22 y 29 de enero 19:00 Cine al aire libre. Feria de Emprendedores 11 de enero 10:00 a 21:00 Paseo de compras y paseo.

3. Parque de la Familia (Zona Sudeste)