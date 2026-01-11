PUBLICIDAD

20°
11 de Enero, Salta, Centro, Argentina
Metán
Minería
Concejo Deliberante de Salta
General Güemes
Minería en Salta
Verano 2026
Útiles escolares
autodespacho de combustible
Corte de Justicia de Salta
Salta

Los útiles escolares suben un 10% respecto de 2025

Con estabilidad hay tranquilidad para comprar las listas. Recomendaciones y consejos, a menos de 2 meses de clases.
Domingo, 11 de enero de 2026 01:54
Son muchas las madres que ya salieron a buscar útiles escolares. Foto: Javier Rueda
La buena noticia es que los útiles escolares vienen con poco aumento. Los grandes comerciantes calculan que la canasta escolar tiene sólo un 10% de incremento respecto de enero del año anterior.

A menos de 2 meses del comienzo de clases, las vidrieras de los comercios del centro de la ciudad comenzaron a mutar. De los juguetes de Reyes Magos a los cuadernos, cartucheras, cajas de lápices, mochilas y tantas otras cosas que necesitan los escolinos para el comienzo de clases

Pero no desespere. No salga corriendo como antes.

Precios y comparación

Lo bueno es que los precios no subieron astronómicamente como en otros años; y se pronostican que tampoco subirán en febrero. Damos a continuación una guía práctica, con recomendaciones y algunas cifras: un repuesto Laprida de 480 hojas cuesta 14.000 pesos; cuando en enero del año pasado costaba 13.800 pesos, según seguimiento propio. Casi no hubo aumento. Dos cajas de 12 lápices de colores, primera marca, cuesta menos de 4 mil pesos. La docena de lápices negros cuesta 2500 pesos y las 12 fibras, primera marca, sale menos de 6.000 pesos. Hay cuadernos de $2.000.

En algunos negocios están armando recién los anaqueles y las vidrieras para los escolares, allí se mantienen los precios del año pasado. Cualquiera que vaya a comprar hoy encontrará aún los valores de 2025. Ahora bien, los productos importados sí sufrieron un aumento del 15% respecto de 2025. Se trata de aquellas cartucheras, fibras o lápices que se compraron en el exterior y que cuestan un poco más.

Mochilas y cartucheras

El mayor impacto en el gasto escolar continúa estando en las mochilas y cartucheras. Estas últimas no son usadas en el Secundario, pero sí muy demandadas en Primaria, donde los precios van desde los $6.000 hasta más de $30.000, según tamaño y marca.

En ese promedio es que los grandes vendedores de útiles escolares hablan del 10 por ciento.

¿Cómo lo saben? y es porque ya pagaron ese aumento cuando compraron la mercadería entre agosto y octubre el año pasado. Es decir que quien suba por encima de ese porcentaje estará sacando ventaja, por lo que entonces recomiendan caminar y buscar precios. "Una mujer vino y se puso a llorar cuando vio el precio de nuestra mochilas. Nos dijo que compró la misma a 90 mil pesos cuando nosotros la tenemos a 64 mil pesos. Por eso le decimos a los papás que caminen y no se apuren a comprar. Los precios van a seguir estables porque los comerciantes no tenemos razones para subirlos", dijo un comerciante de Pellegrini, antes de llegar a San Martin. Ese negocio siempre fue referencia de precios.

Subas promedios del 10%

Si los comercios mayoristas, y algunos minoristas grandes, hablan de subas promedios del 10%, entonces habrá que estar atentos a no pagar precios usurarios.

Entonces para hacer las compras del ciclo escolar es prudente volver a tener en cuenta buenos hábitos de compra, entre los que se puede destacar el tomar un tiempo adecuado, para evitar hacer las adquisiciones a última hora y a la carrera.

Además, es prudente realizar cotizaciones previas en sitios de internet o visitando las tiendas físicamente para elegir los comercios que ofrecen mejores costos y beneficios.

Evitar bolsones armados

También recomiendan no comprar los bolsones armados de las listas de útiles. Esto porque se dice que las canastas se arman con productos de segunda marcas o con mercadería que quedó del año anterior.

Por último, aconsejan no comprar todo de una sola vez. Según el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia, el ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo para Inicial, Primaria y Secundaria, tanto de gestión pública como privada; es decir que hay tiempo. Siendo que estamos en enero y que no habrá subas sorpresivas de precios recomiendan ir comprando de a poco, mes a mes, mientras se van cotizando precios, y armando por cuenta propia la lista de elementos que los chicos van a llevar a clases.

"Lo barato sale caro"

El grave problema de Salta es la ilegalidad de Bolivia. "Lo barato sale caro", es el dicho. Una mochila legal en Salta cuesta entre $60.000 y los $120 mil. Las de Bolivia cuestan la mitad de las más baratas de Salta. Pero lo cierto también es que no son de buena calidad y se rompen rápido. Resultado: hay que comprar otra a mitad de año.

El otro condicionante son los altos costos de los impuestos y fletes. "Antes el flete significaba el 2% del costo; ahora representa el 6%. Más un 40% de impuestos, se llevan la casi mitad del precio", dijo otro comerciante.

 

