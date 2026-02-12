PUBLICIDAD

12 de Febrero, Salta, Centro, Argentina
convento san bernardo
Reforma laboral
Paritarias estatales
causa Estrada
Salta

El Convento San Bernardo ya luce una nueva fachada

Se trabajó en el revoque y se renovó la pintura de las paredes.
Jueves, 12 de febrero de 2026 02:17
Los trabajos que se realizaron en el Convento.
En el marco del plan de mantenimiento del casco histórico, la Municipalidad se encuentra próxima a finalizar los trabajos de puesta en valor del Convento San Bernardo, ubicado en la calle Caseros, entre Lavalle y Santa Fe.

Belén Goytia, coordinadora del área Centro, explicó que "hemos podido avanzar a un muy buen ritmo de obra mediante la remoción del revoque dañado y de los grafitis o pintadas que se encontraban en las paredes. Luego pudimos avanzar con la nueva pintura y refacciones de la mampostería".

"Los últimos detalles que quedan por finalizar son en las puertas y escalones de madera", detalló la funcionaria quien agregó que "cabe destacar que la puerta tallada en madera de algarrobo, de 1762, será puesta en valor próximamente por personal idóneo en el mantenimiento de obras de arte".

Es importante remarcar que, los trabajos se encuentran bajo la supervisión de la Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico de la provincia de Salta (CoPAUPS), teniendo en cuenta que se trata de un monumento histórico nacional que data del siglo XVI.

Otros edificios

Estas acciones se están desarrollando mediante un trabajo articulado entre la administración del Convento y la Municipalidad para la recuperación de la fachada del edificio.

Similares tareas comenzaron en la fachada del hogar San Vicente de Paul, ubicado en frente del convento San Bernardo y parte del Paseo de la Fe que une las calles Caseros y Juramento.

Se solicita a los peatones, circular con precaución y respetar las demarcaciones de la obra.

 

