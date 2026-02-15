Alcohol al volante, un tema que exige un debate muy serio

Un delicado debate plantea el proyecto de los legisladores salteños Patricio Peñalba Arias, Fabio López y Héctor Vargas, que proponen modificar la Ley Provincial 7846, que desde 2014 prohíbe absolutamente el consumo de alcohol antes de conducir un vehículo. El objetivo es eliminar la "tolerancia 0", poner el límite en 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y establecer una gradualidad en las prevenciones y sanciones para quienes dieran positivo en los exámenes.

Se trata de una cuestión polémica, delicada y riesgosa, porque lo que está en juego es la seguridad en el tránsito y los daños que sufren las víctimas y los conductores en cada siniestro.

Desde ya, el fundamento para modificar esta limitación no puede ser el de resguardar a la industria vitivinícola o al turismo, dos cuestiones que, obviamente, están subordinadas a la vida y la salud humanas.

Por otra parte, prohibir que maneje quien consumió alcohol no se traducirá en una caída del consumo de la producción local ni alejará a los turistas. En las múltiples experiencias sobre esta restricción, recogidas en los países que la aplican, se observa que la idea se va incorporando a la cultura. En consecuencia, para las familias y los grupos de amigos resulta natural que uno, entre todos, acepte privarse de brindis y tragos para conducir a todos de vuelta a sus domicilios.

La propuesta de llevar de 0 a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre parte del supuesto de que las dosis inferiores a esta medida no entrañan riesgo. Este es un tema que debería discutirse en base a la opinión de médicos y psiquiatras.

Son muchos los indicios de que esa dosis mínima puede disminuir los reflejos, la concentración y la lucidez de una persona al volante. Incluso esas alteraciones, tal como las describen los informes científicos, coinciden en gran medida con las que producen algunas enfermedades y medicamentos que, en la ley nacional de tránsito, son impedimentos suficientes para no aprobar la renovación del registro de conductor.

No se puede ignorar que en Salta es muy frecuente el descontrol en el consumo de alcohol; las salidas de los bailes, en las madrugadas, dan un testimonio elocuente de ese riesgo. El control de alcoholemia, de por sí, impone cierta conciencia del riesgo, pero en el entusiasmo de una celebración es muy difícil saber hasta qué punto se mantiene el límite.

Por otra parte, la presencia de alcohol en la sangre no disminuye en pocas horas, ni con gimnasia ni durmiendo un rato. Y, por lo tanto, sus efectos persisten.

Es muy simple: cuando cada grupo sale con conductor designado, solo es uno el que se cuida (más allá de que el exceso de alcohol es nocivo en sí mismo, aunque el bebedor no vaya a manejar). Y si no hay conductor designado, lo que se aconseja es que quien bebió y no tiene otro medio tome un taxi.

Analizar esta reforma exige tiempo y mucha seriedad. Las noticias de todos los días muestran la peligrosidad del tránsito. Anualmente mueren en accidentes, entre conductores, acompañantes, motociclistas y peatones, más de cuatro mil personas en todo el país.

Se estima que el alcohol incrementa la probabilidad y la gravedad de un siniestro y que está presente en uno de cada cuatro accidentes viales; es decir, se trata de una de las principales causas evitables de muertes en el tránsito.

Las inquietudes de las familias destruidas por accidentes provocados por alcohólicos al volante no deben ser ignoradas, como tampoco las preocupaciones de los empresarios que se sienten afectados por la Tolerancia 0.

Pero hay algo que se debe tener en claro: el centro de toda normativa de tránsito no puede ser otro que la preservación de la vida humana, la salud y la seguridad de la gente.

